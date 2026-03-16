Burza po Oscarach 2026. Widzowie oburzeni. „Brak szacunku”

Kilka przemówień zwycięzców urwano w pół zdania, a organizatorzy włączyli muzykę lub po prostu wyciszali mikrofony. Internet zareagował natychmiast, a prowadzący wieczór musiał komentować sytuację wprost ze sceny.

Oscary 2026 z kontrowersjami wokół przemówień

W nocy z 15 na 16 marca odbyła się 98. ceremonia wręczenia Oscarów. Największym zwycięzcą gali okazał się film „Jedna bitwa po drugiej”, który zdobył aż sześć statuetek, w tym najważniejszą nagrodę dla najlepszego filmu.

Choć na scenie nie brakowało wzruszających przemówień i emocjonalnych momentów, część widzów zwróciła uwagę na coś zupełnie innego. W kilku przypadkach laureaci nie mieli szansy dokończyć swoich podziękowań, ponieważ ich wystąpienia były nagle przerywane przez muzykę lub wyciszenie mikrofonu.

„Brak szacunku”. Widzowie oburzeni decyzją organizatorów

Jednym z momentów, który wywołał szczególne poruszenie w sieci, było wręczenie Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną. Nagrodę zdobył utwór „Golden” z filmu „K-Popowe łowczynie demonów”.

Po odebraniu statuetki zdążyła przemówić jedynie wokalistka Ejae. Kolejna część podziękowań została nagle przerwana przez muzykę, która sygnalizowała koniec czasu na scenie.

Nagranie z tej chwili szybko trafiło do internetu, gdzie pojawiła się lawina komentarzy. Internauci nie kryli rozczarowania decyzją organizatorów. „Brak szacunku”, „Co to za pomysły?” – pisali widzowie pod udostępnionymi fragmentami ceremonii.

Niezręczna chwila na scenie. Mikrofon nagle wyłączony

Jeszcze bardziej niezręczna sytuacja wydarzyła się podczas wręczania nagrody za najlepszy krótkometrażowy film aktorski dla twórców produkcji „Dwie osoby wymieniające się śliną”.

Najpierw na ekranie wyemitowano wypowiedź reżyserki Natalie Musteata’y. Gdy jednak do mikrofonu podszedł współreżyser filmu, Alexandre Singh, jego przemówienie zostało nagle przerwane. Mikrofon wyłączono, a światła na scenie zaczęły przygasać.

Kamery w tym momencie uchwyciły wyraźnie zaskoczonego prowadzącego galę Conana O’Briena. Po chwili zdecydowano jednak, że reżyser będzie mógł dokończyć swoją wypowiedź.

Conan O’Brien reaguje ze sceny

Prowadzący postanowił później skomentować całe zamieszanie, próbując rozładować napięcie żartem. „Rozumiem, że mamy mało czasu, ale odłączanie mężczyźnie mikrofonu w trakcie jego wypowiedzi jest naprawdę zabawne” — powiedział ze sceny.

Choć gala zakończyła się wielkimi sukcesami filmowców, dla wielu widzów jednym z najbardziej zapamiętanych momentów pozostanie właśnie dyskusja o tym, czy laureatom pozwolono powiedzieć wszystko, co chcieli.

