Śledź z nami na żywo Oscary 2026! Kto wygra? Lista zwycięzców

98. ceremonia wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbywa się w nocy z niedzieli 15 na poniedziałek 16 marca (czasu polskiego) w Dolby Threatre w Los Angeles. Galę prowadzi amerykański komik – legenda Conan O'Brien.

Przypomnijmy, nominacje do Oscarów ogłoszone zostały 22 stycznia 2026 roku. Z rekordową liczbą 16 wyróżnień, bijąc dotychczasowy rekord należący do filmów „Wszystko o Ewie” (1950), „Titanic” (1997) i „La La Land” (2016), prowadzi horror „Grzesznicy”. Na kolejnym miejscu pod względem ilości nominacji znalazł się „Jedna bitwa po drugiej” (13 nominacji). „Wielki Marty”, „Frankenstein” i „Wartość sentymentalna” otrzymały po dziewięć nominacji, a „Hamnet” osiem.

Na żywo: Oscary 2026. Lista zwycięzców

Najlepsza aktorka drugoplanowa



Elle Fanning – „Wartość sentymentalna”

Inga Ibsdotter Lilleaas – „Wartość sentymentalna”

Amy Madigan – „Zniknięcia”

Wunmi Mosaku – „Grzesznicy”

Teyana Taylor – „Jedna bitwa po drugiej”



Najlepszy długometrażowy film animowany



„Arco” – Sophie Mas, Natalie Portman, Félix de Givry, Ugo Bienvenu

„K-popowe łowczynie demonów” – Maggie Kang, Michelle Wong, Chris Appelhans

„Zwierzogród 2” – Byron Howard, Yvett Merino, Jared Bush

„Elio” – Mary Alice Drumm, Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi

„Mała Amelia” – Maïlys Vallade, Nidia Santiago, Liane-Cho Han Jin Kuang, Henri Magalon



Najlepsze kostiumy



„Frankenstein” – Kate Hawley

„Wielki Marty” – Miyako Bellizzi

„Avatar: Ogień i popiół” – Deborah L. Scott

„Hamnet” – Małgosia Turzańska

„Grzesznicy” – Ruth E. Carter



Najlepszy krótkometrażowy film animowany



„Motyl” – Florence Miailhe, Ron Dyens

„The Girl Who Cried Pearls” – Chris Lavis, Maciek Szczerbowski

„Tri Sestry” – Konstantin Bronzit

„Wiecznie zielony” – Nathan Engelhardt, Jeremy Spears

„Retirement Plan” – John Kelly, Andrew Freedman



Najlepsza charakteryzacja i fryzury



„Frankenstein”

„Kokuho”

„Grzesznicy”

„Smashing Machine”

„Brzydka siostra”



Najlepszy casting



„Hamnet”

„Wielki Marty”

„Jedna bitwa po drugiej” – Cassandra Kulukundis

„Tajny agent”

„Wartość sentymentalna”

„Grzesznicy”



Najlepszy film



„Bugonia” – Yorgos Lanthimos

„F1” – Joseph Kosinski

„Frankenstein” – Guillermo del Toro

„Hamnet” – Chloe Zhao

„Marty Supreme” – Josh Safdie

„Jedna bitwa po drugiej” – Paul Thomas Anderson

„The secret agent” – Kleber Mendonça Filho

„Wartość sentymentalna” – Joachim Trier

„Grzesznicy” – Ryan Coogler

„Sny o pociągach” – Clint Bentley



Najlepszy aktor pierwszoplanowy



Timothee Chalamet – „Wielki Marty”

Leonardo DiCaprio – „Jedna bitwa po drugiej”

Ethan Hawke – „Blue Moon”

Michael B. Jordan – „Grzesznicy”

Wagner Moura – „Tajny agent”



Najlepsza aktorka pierwszoplanowa



Jessie Buckley – „Hamnet”

Rose Byrne – „Kopnęłabym cię, gdybym mogła”

Kate Hudson – „Song Sung Blue”

Renate Reinsve – „Wartość sentymentalna”

Emma Stone – „Bugonia”



Najlepszy aktor drugoplanowy



Benicio del Toro – „Jedna bitwa po drugiej”

Jacob Elordi – „Frankenstein”

Delroy Lindo – „Grzesznicy”

Sean Penn – „Jedna bitwa po drugiej”

Stellan Skarsgård – „Wartość sentymentalna”



Najlepsza reżyseria



Chloe Zhao – „Hamnet”

Josh Safdie – „Wielki Marty”

Paul Thomas Anderson – „Jedna bitwa po drugiej”

Joachim Trier – „Wartość sentymentalna”

Ryan Coogler – „Grzesznicy”



Najlepszy scenariusz oryginalny



„Wartość sentymentalna” – Eskil Vogt, Joachim Trier

„Blue Moon” – Robert Kaplow

„Wielki Marty” – Ronald Bronstein, Josh Safdie

„Grzesznicy” – Ryan Coogler

„To był zwykły przypadek” – Mehdi Mahmoudian, Nader Saivar, Jafar Panahi, Shadmehr Rastin



Najlepszy scenariusz adaptowany



„Frankenstein” – Guillermo del Toro

„Hamnet” – Chloe Zhao, Maggie O'Farrell

„Sny o pociągach” – Greg Kwedar, Clint Bentley

„Bugonia” – Will Tracy

„Jedna bitwa po drugiej” – Paul Thomas Anderson



Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny



„Wszystkie puste pokoje” – Joshua Seftel, Conall Jones

„Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda” – Juan Arredondo, Craig Renaud

„Dzieci, których już nie ma” – Hilla Medalia, Sheila Nevins

„Diabeł ma zajęcie” – Christalyn Hampton, Geeta Gandbhir

„Perfectly a Strangeness” – Alison McAlpine



Najlepsze zdjęcia



„Wielki Marty” – Darius Khondji

„Jedna bitwa po drugiej” – Michael Bauman

„Sny o pociągach” – Adolpho Veloso

„Frankenstein” – Dan Laustsen

„Grzesznicy” – Autumn Durald Arkapaw



Najlepsza scenografia



„Frankenstein” – Tamara Deverell, Shane Vieau

„Wielki Marty” – Jack Fisk, Adam Willis

„Grzesznicy” – Hannah Beachler, Monique Champagne

„Hamnet” – Alice Felton, Fiona Crombie

„Jedna bitwa po drugiej” – Florencia Martin, Anthony Carlino



Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny



„Prawo Alabamy” – Charlotte Kaufman, Andrew Jarecki

„Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle” – Ryan White, Stef Willen, Jessica Hargrave, Tig Notaro

„Cięcie skał” – Sara Khaki, Mohammad Reza Eyni

„Pan Nikt kontra Putin” – David Borenstein, Pavel Talankin

„Idealna sąsiadka” – Alisa Payne, Geeta Gandbhir , Nikon Kwantu, Sam Bisbee



Najlepszy montaż



„Wartość sentymentalna” – Olivier Bugge Coutté

„Wielki Marty” – Ronald Bronstein, Josh Safdie

„Grzesznicy” – Michael P. Shawver

„F1: Film” – Stephen Mirrione

„Jedna bitwa po drugiej” – Andy Jurgensen



Najlepszy dźwięk



„F1: Film” – Gwendolyn Yates Whittle, Juan Peralta, Al Nelson, Gareth John, Gary A. Rizzo

„Jedna bitwa po drugiej” – Tony Villaflor, José Antonio García, Christopher Scarabosio

„Sirat” – Amanda Villavieja, Yasmina Praderas, Laia Casanovas

„Frankenstein” – Nelson Ferreira, Nathan Robitaille, Brad Zoern, Christian T. Cooke, Greg Chapman

„Grzesznicy” – Steve Boeddeker, Chris Welcker, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Benjamin A. Burtt



Najlepsza piosenka



„Dear Me” („Dian Warren: Relentless”) – wyk. Kesha

„Golden” („K-popowe łowczynie demonów”) – AJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

„I Lied To You” („Grzesznicy”) – wyk. Miles Caton

„Sweet Dreams Of Joy” („Viva Verdi!”) – wyk. Ana Maria Martinez

„Train Dreams” („Sny o pociągach”) – wyk. Nick Cave



Najlepszy krótkometrażowy film aktorski



„Dwie osoby wymieniające się śliną” – Alexandre Singh, Natalie Musteata

„Dramat z okresu Jane Austen” – Steve Pinder, Julia Aks

„Śpiewacy” – Jack Piatt, Sam A. Davis

„Przyjaciel Dorothy” – James Dean, Lee Knight

„Skaza rzeźnika” – Meyer Levinson-Blount, Oron Caspi



Najlepsze efekty specjalne



„Avatar: Ogień i popiół” – Joe Letteri (I), Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett (III)

„Zaginiony autokar” - Charlie Noble (I), David Zaretti, Russell Bowen (I), Brandon K. McLaughlin

„Grzesznicy” – Michael Ralla (I), Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean (I)

„F1: Film” – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington (XI), Keith Dawson (I)

„Jurassic World: Odrodzenie” – David Vickery (I), Stephen Aplin, Charmaine Chan (I), Neil Corbould



Najlepsza muzyka oryginalna



„Bugonia” – Jerskin Fendrix

„Hamnet” – Max Richter

„Grzesznicy” – Ludwig Göransson

„Frankenstein” – Alexandre Desplat

„Jedna bitwa po drugiej” – Jonny Greenwood



Najlepszy film międzynarodowy



„Tajny agent” – Kleber Mendonça Filho (Brazylia)

„To był zwykły przypadek” – Jafar Panahi (Francja)

„Wartość sentymentalna” – Joachim Trier (Norwegia)

„Głos Hind Rajab” – Kaouther Ben Hania (Tunezja)

„Sirat" – Oliver Laxe (Hiszpania)

Oscary 2026. Nominowani zgarną prezenty warte 350 tys. dolarów. Szokujące gadżety i usługiCzytaj też:

Co zjedzą zwycięzcy Oscarów? Menu z Balu Gubernatorów robi ogromne wrażenie