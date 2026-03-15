Śledź z nami na żywo Oscary 2026! Kto wygra? Lista zwycięzców

98. ceremonia wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbywa się w nocy z niedzieli 15 na poniedziałek 16 marca (czasu polskiego) w Dolby Threatre w Los Angeles. Galę prowadzi amerykański komik – legenda Conan O'Brien.
Przypomnijmy, nominacje do Oscarów ogłoszone zostały 22 stycznia 2026 roku. Z rekordową liczbą 16 wyróżnień, bijąc dotychczasowy rekord należący do filmów „Wszystko o Ewie” (1950), „Titanic” (1997) i „La La Land” (2016), prowadzi horror „Grzesznicy”. Na kolejnym miejscu pod względem ilości nominacji znalazł się „Jedna bitwa po drugiej” (13 nominacji). „Wielki Marty”, „Frankenstein” i „Wartość sentymentalna” otrzymały po dziewięć nominacji, a „Hamnet” osiem.
Na żywo: Oscary 2026. Lista zwycięzców
Najlepsza aktorka drugoplanowa
Elle Fanning – „Wartość sentymentalna”
Inga Ibsdotter Lilleaas – „Wartość sentymentalna”
Amy Madigan – „Zniknięcia”
Wunmi Mosaku – „Grzesznicy”
Teyana Taylor – „Jedna bitwa po drugiej”
Najlepszy długometrażowy film animowany
„Arco” – Sophie Mas, Natalie Portman, Félix de Givry, Ugo Bienvenu
„K-popowe łowczynie demonów” – Maggie Kang, Michelle Wong, Chris Appelhans
„Zwierzogród 2” – Byron Howard, Yvett Merino, Jared Bush
„Elio” – Mary Alice Drumm, Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi
„Mała Amelia” – Maïlys Vallade, Nidia Santiago, Liane-Cho Han Jin Kuang, Henri Magalon
Najlepsze kostiumy
„Frankenstein” – Kate Hawley
„Wielki Marty” – Miyako Bellizzi
„Avatar: Ogień i popiół” – Deborah L. Scott
„Hamnet” – Małgosia Turzańska
„Grzesznicy” – Ruth E. Carter
Najlepszy krótkometrażowy film animowany
„Motyl” – Florence Miailhe, Ron Dyens
„The Girl Who Cried Pearls” – Chris Lavis, Maciek Szczerbowski
„Tri Sestry” – Konstantin Bronzit
„Wiecznie zielony” – Nathan Engelhardt, Jeremy Spears
„Retirement Plan” – John Kelly, Andrew Freedman
Najlepsza charakteryzacja i fryzury
„Frankenstein”
„Kokuho”
„Grzesznicy”
„Smashing Machine”
„Brzydka siostra”
Najlepszy casting
„Hamnet”
„Wielki Marty”
„Jedna bitwa po drugiej” – Cassandra Kulukundis
„Tajny agent”
„Wartość sentymentalna”
„Grzesznicy”
Najlepszy film
„Bugonia” – Yorgos Lanthimos
„F1” – Joseph Kosinski
„Frankenstein” – Guillermo del Toro
„Hamnet” – Chloe Zhao
„Marty Supreme” – Josh Safdie
„Jedna bitwa po drugiej” – Paul Thomas Anderson
„The secret agent” – Kleber Mendonça Filho
„Wartość sentymentalna” – Joachim Trier
„Grzesznicy” – Ryan Coogler
„Sny o pociągach” – Clint Bentley
Najlepszy aktor pierwszoplanowy
Timothee Chalamet – „Wielki Marty”
Leonardo DiCaprio – „Jedna bitwa po drugiej”
Ethan Hawke – „Blue Moon”
Michael B. Jordan – „Grzesznicy”
Wagner Moura – „Tajny agent”
Najlepsza aktorka pierwszoplanowa
Jessie Buckley – „Hamnet”
Rose Byrne – „Kopnęłabym cię, gdybym mogła”
Kate Hudson – „Song Sung Blue”
Renate Reinsve – „Wartość sentymentalna”
Emma Stone – „Bugonia”
Najlepszy aktor drugoplanowy
Benicio del Toro – „Jedna bitwa po drugiej”
Jacob Elordi – „Frankenstein”
Delroy Lindo – „Grzesznicy”
Sean Penn – „Jedna bitwa po drugiej”
Stellan Skarsgård – „Wartość sentymentalna”
Najlepsza reżyseria
Chloe Zhao – „Hamnet”
Josh Safdie – „Wielki Marty”
Paul Thomas Anderson – „Jedna bitwa po drugiej”
Joachim Trier – „Wartość sentymentalna”
Ryan Coogler – „Grzesznicy”
Najlepszy scenariusz oryginalny
„Wartość sentymentalna” – Eskil Vogt, Joachim Trier
„Blue Moon” – Robert Kaplow
„Wielki Marty” – Ronald Bronstein, Josh Safdie
„Grzesznicy” – Ryan Coogler
„To był zwykły przypadek” – Mehdi Mahmoudian, Nader Saivar, Jafar Panahi, Shadmehr Rastin
Najlepszy scenariusz adaptowany
„Frankenstein” – Guillermo del Toro
„Hamnet” – Chloe Zhao, Maggie O'Farrell
„Sny o pociągach” – Greg Kwedar, Clint Bentley
„Bugonia” – Will Tracy
„Jedna bitwa po drugiej” – Paul Thomas Anderson
Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny
„Wszystkie puste pokoje” – Joshua Seftel, Conall Jones
„Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda” – Juan Arredondo, Craig Renaud
„Dzieci, których już nie ma” – Hilla Medalia, Sheila Nevins
„Diabeł ma zajęcie” – Christalyn Hampton, Geeta Gandbhir
„Perfectly a Strangeness” – Alison McAlpine
Najlepsze zdjęcia
„Wielki Marty” – Darius Khondji
„Jedna bitwa po drugiej” – Michael Bauman
„Sny o pociągach” – Adolpho Veloso
„Frankenstein” – Dan Laustsen
„Grzesznicy” – Autumn Durald Arkapaw
Najlepsza scenografia
„Frankenstein” – Tamara Deverell, Shane Vieau
„Wielki Marty” – Jack Fisk, Adam Willis
„Grzesznicy” – Hannah Beachler, Monique Champagne
„Hamnet” – Alice Felton, Fiona Crombie
„Jedna bitwa po drugiej” – Florencia Martin, Anthony Carlino
Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny
„Prawo Alabamy” – Charlotte Kaufman, Andrew Jarecki
„Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle” – Ryan White, Stef Willen, Jessica Hargrave, Tig Notaro
„Cięcie skał” – Sara Khaki, Mohammad Reza Eyni
„Pan Nikt kontra Putin” – David Borenstein, Pavel Talankin
„Idealna sąsiadka” – Alisa Payne, Geeta Gandbhir , Nikon Kwantu, Sam Bisbee
Najlepszy montaż
„Wartość sentymentalna” – Olivier Bugge Coutté
„Wielki Marty” – Ronald Bronstein, Josh Safdie
„Grzesznicy” – Michael P. Shawver
„F1: Film” – Stephen Mirrione
„Jedna bitwa po drugiej” – Andy Jurgensen
Najlepszy dźwięk
„F1: Film” – Gwendolyn Yates Whittle, Juan Peralta, Al Nelson, Gareth John, Gary A. Rizzo
„Jedna bitwa po drugiej” – Tony Villaflor, José Antonio García, Christopher Scarabosio
„Sirat” – Amanda Villavieja, Yasmina Praderas, Laia Casanovas
„Frankenstein” – Nelson Ferreira, Nathan Robitaille, Brad Zoern, Christian T. Cooke, Greg Chapman
„Grzesznicy” – Steve Boeddeker, Chris Welcker, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Benjamin A. Burtt
Najlepsza piosenka
„Dear Me” („Dian Warren: Relentless”) – wyk. Kesha
„Golden” („K-popowe łowczynie demonów”) – AJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
„I Lied To You” („Grzesznicy”) – wyk. Miles Caton
„Sweet Dreams Of Joy” („Viva Verdi!”) – wyk. Ana Maria Martinez
„Train Dreams” („Sny o pociągach”) – wyk. Nick Cave
Najlepszy krótkometrażowy film aktorski
„Dwie osoby wymieniające się śliną” – Alexandre Singh, Natalie Musteata
„Dramat z okresu Jane Austen” – Steve Pinder, Julia Aks
„Śpiewacy” – Jack Piatt, Sam A. Davis
„Przyjaciel Dorothy” – James Dean, Lee Knight
„Skaza rzeźnika” – Meyer Levinson-Blount, Oron Caspi
Najlepsze efekty specjalne
„Avatar: Ogień i popiół” – Joe Letteri (I), Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett (III)
„Zaginiony autokar” - Charlie Noble (I), David Zaretti, Russell Bowen (I), Brandon K. McLaughlin
„Grzesznicy” – Michael Ralla (I), Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean (I)
„F1: Film” – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington (XI), Keith Dawson (I)
„Jurassic World: Odrodzenie” – David Vickery (I), Stephen Aplin, Charmaine Chan (I), Neil Corbould
Najlepsza muzyka oryginalna
„Bugonia” – Jerskin Fendrix
„Hamnet” – Max Richter
„Grzesznicy” – Ludwig Göransson
„Frankenstein” – Alexandre Desplat
„Jedna bitwa po drugiej” – Jonny Greenwood
Najlepszy film międzynarodowy
„Tajny agent” – Kleber Mendonça Filho (Brazylia)
„To był zwykły przypadek” – Jafar Panahi (Francja)
„Wartość sentymentalna” – Joachim Trier (Norwegia)
„Głos Hind Rajab” – Kaouther Ben Hania (Tunezja)
„Sirat" – Oliver Laxe (Hiszpania)
