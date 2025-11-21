Influencerka odniosła się do rozstania Zillmann. Internet ryczy ze śmiechu

Gdy w sieci kipią spekulacje o rzekomym romansie Katarzyny Zillmann i Janji Lesar, jedna osoba postanowiła obrócić medialną burzę w żart. Influencerka nagrała krótkie wideo, które błyskawicznie podbiło TikToka. Internauci pękają ze śmiechu, a jej celna parodia jeszcze bardziej podkręciła atmosferę wokół tanecznego skandalu.

Drama wokół Zillmann i Lesar. Skrzeczkowska dolewa oliwy do ognia

Afera związana z Katarzyną Zillmann wciąż elektryzuje rzesze fanów. Wioślarka, która w jubileuszowej edycji „Tańca z gwiazdami” stworzyła pierwszą w historii programu żeńską parę z Janją Lesar, po zakończeniu sezonu rozstała się z wieloletnią partnerką Julią Walczak. Powodu nie podała żadna ze stron, co natychmiast podsyciło medialne spekulacje.

W kuluarach od tygodni krąży opowieść o rzekomym zbliżeniu Zillmann i Lesar podczas treningów. „Pudelek” informował niedawno, że Walczak miała przyłapać swoją partnerkę życiową w sali prób „podczas namiętnego pocałunku” z jej partnerką z parkietu. Teraz do całego zamieszania odniosła się Agnieszka Skrzeczkowska, znana widzom z „Top Model”. Świeżo upieczona zwyciężczyni programu „Love Never Lies”, w którym wystąpiła ze swoją partnerką i obecną żoną Karoliną Brzuszczyńską, opublikowała na TikToku krótkie nagranie. Wideo przedstawia scenkę, w której „odbiera” telefon. Zamieszczony obok podpis mowi wszystko: „Kiedy dzwonią z »Tańca z Gwiazdami« i namawiają mnie, żebym puściła swoją żonę do programu”.

W kontekście spekulacji wokół Zillmann klip okazał się strzałem w dziesiątkę. Tym bardziej że „Taniec z gwiazdami” rzeczywiście ma na koncie kilka głośnych romansów. Najbardziej znany przykład to Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel, których miłość zrodziła się na parkiecie show, choć ostatecznie związek ten nie przetrwał próby czasu.

W „Tańcu z gwiazdami” „jest już więcej związków niż w Love Island”?

W komentarzach pod nagraniem internauci wprost pękają ze śmiechu. Odbiorcy szybko podchwycili dowcip i dorzucali własne uwagi na temat „romansowej” reputacji programu.

„W 'Tańcu z gwiazdami' lepiej dobierają pary niż w 'Ślubie od pierwszego wejrzenia’”, pisali. „Ten program sparował więcej par niż niejedno matrymonialne show”, „Faktycznie lepiej nie puszczaj jej do tego programu”, „Rozwaliłaś to”, „Ta, żeby zaraz rozwód brać świeżo po ślubie? No na pewno…”, „Wybuchłam śmiechem”, „Po tym, co teraz się odwaliło, lepiej nie”, „Tam jest już więcej związków niż w Love Island” – kpią w komentarzach.

