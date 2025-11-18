21-letnia gwiazda TikToka nie żyje. Jej partner w areszcie

Maurice Jaden Harrison, znana milionom użytkowników jako Girlalala, zmarła w wyniku postrzelenia 14 listopada na Florydzie. Miała zaledwie 21 lat. Policja zatrzymała jej partnera, który usłyszał zarzut morderstwa pierwszego stopnia.

Girlalala nie żyje. Gwiazda, która podbiła TikToka… perukami

Girlalala zdobyła popularność dzięki dynamicznym filmom i wyrazistemu stylowi. Jako stylistka fryzur z Pompano Beach specjalizowała się w barwnych perukach i transformacjach, które przyniosły jej wierną społeczność fanów. Na TikToku obserwowało ją ponad 235 tysięcy osób, a profile na Instagramie i YouTube śledziły kolejne tysiące. Internauci cenili ją za autentyczność, lekkość przekazu i poczucie humoru.

Tragiczny wieczór na Florydzie

Biuro Szeryfa Broward poinformowało, że służby medyczne zostały wezwane do Lauderdale Lakes około godziny 19.00. Na miejscu znaleziono osobę z ranami postrzałowymi, siedzącą na przednim fotelu pasażera w samochodzie. Była to Girlalala. Influencerkę przewieziono do pobliskiego ośrodka medycznego, lecz lekarze nie zdołali jej uratować.

Wkrótce po zdarzeniu zatrzymano, jak wynika z akt aresztowania, Shanoyda Whyte’a Jr., który miał być w związku z Harrison. Zatrzymany usłyszał zarzut morderstwa pierwszego stopnia z użyciem broni palnej i obecnie przebywa w areszcie bez możliwości wpłacenia kaucji. Z materiałów śledczych, do których dotarł magazyn „People”, wynika, że do tragedii doszło w samochodzie Whyte’a Jr. Detektywi ustalili, że między parą doszło do „kłótni słownej, która przerodziła się w bójkę”. Whyte Jr. zeznał, że byli razem „od kilku lat”. Według oświadczenia śledczych „w pewnym momencie ofiara została postrzelona, gdy siedziała w samochodzie”.

Hołd fanów i przyjaciół. Zbiórka przekroczyła 28 tys. dolarów

Bliscy Girlalali uruchomili zbiórkę na GoFundMe, która przekroczyła już 28 tys. dolarów. Jednym z darczyńców okazała się raperka JT, która przekazała 5 tys. dolarów i pożegnała influencerkę wzruszającym wpisem. „Spoczywaj piękna dziewczyno! Kochamy Cię [...] będzie nam brakować Twojej śmiałości, energii, humoru i piękna! Nigdy nie przegapiłaś okazji, by okazać mi miłość i za to jestem Ci dozgonnie wdzięczna. Przykro mi, że Cię to spotkało!”

Artystka opatrzyła wpis hasztagami „#protecttranswomen” i „#proteckblackwomen”, apelując do fanów o „ochronę feminizmu”. Z kolei w oświadczeniu zamieszczonym na stronie zbiórki za wsparcie podziękowała rodzina. „Doceniamy każdą modlitwę, dobre myśli i gest w czasie żałoby”. Zapowiedziano również, że szczegółowe informacje dotyczące przekazywania darowizn zostaną opublikowane po sfinalizowaniu wszystkich formalności.

instagramCzytaj też:

Po finale „Tańca z gwiazdami” sieć eksplodowała. Widzowie podzieleni jak nigdyCzytaj też:

To oni wygrali jubileuszową edycję „Tańca z gwiazdami”. Zaskoczeni?