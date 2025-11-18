Słynne siostry Kessler nie żyją. Wspólnie podjęły dramatyczną decyzję

W niemieckim show-biznesie nie było duetu równie rozpoznawalnego. Alice i Ellen Kessler, bliźniaczki, które przez lata podbijały świat muzyki, telewizji i estrady, zmarły w wieku 89 lat. Jak ujawnił dziennik „Bild”, artystki zdecydowały się na wspomagane samobójstwo.

Alice i Ellen Kessler. Gwiazdy, które podbiły świat

Gwiazdy estrady odeszły w swoim domu w Grünwaldzie pod Monachium. Według doniesień, siostry „nie chciały już żyć” i „postanowiły zakończyć swoje wspólne życie”. W poniedziałek po południu służby otrzymały zgłoszenie o śmierci artystek. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu, przeprowadzili wstępne czynności. Ustalono, że w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie.

Urodzone 20 sierpnia 1936 roku w saksońskim Nerchau siostry od najmłodszych lat zachwycały talentem i sceniczną energią. Szybko stały się międzynarodową sensacją. Tańczyły, śpiewały, grały i prowadziły programy, a ich nieodparty urok sprawiał, że trudno było je pomylić z kimkolwiek innym. Występowały m.in. w „Perry Como Show” oraz „Rolf Harris Show”, gdzie traktowano je jak gwiazdy pierwszej wielkości, reprezentowały Niemcy (wówczas RFN) na konkursie Eurowizji. Prawdziwy przełom przyniósł rok 1959. Właśnie wtedy ich występy, dopracowane w najmniejszym szczególe, wyniosły je na poziom symboli popkultury. Publiczność kochała je za elegancję, humor i wyjątkową charyzmę sceniczną.

Siostry na zawsze razem. Także w obliczu śmierci

Przez całe życie pozostawały nierozłączne i tak też zaplanowały swój ostatni rozdział. W rozmowie z „Bildem” w kwietniu 2024 roku Ellen Kessler przyznała, że obie chcą spocząć w jednej urnie, razem z prochami matki Elsy i ukochanego psa o imieniu Yello. Takie życzenie zapisały również w testamencie.

Według niemieckiego dziennika siostry skorzystały z legalnej w Niemczech, ale ściśle regulowanej procedury wspomaganego samobójstwa.

Czytaj też:

Nie żyje hollywoodzka buntowniczka i ikona kina lat 80. Miała 84 lataCzytaj też:

21-letnia gwiazda TikToka nie żyje. Jej partner w areszcie