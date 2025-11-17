Polsat szykuje świąteczną petardę. Doda, Kayah i Kwiat Jabłoni rozgrzeją zimą

W Mikołajki wrocławski Plac Wolności zamieni się w największą świąteczną scenę w kraju. Polsat przygotował widowisko, które ma połączyć telewizyjny rozmach z bożonarodzeniową tradycją, a publiczność usłyszy na żywo największe polskie i światowe hity.

Świąteczna scena. Doda, Kayah, Uniatowski

Już 6 grudnia 2025 roku na Placu Wolności popłyną melodie, które od lat kojarzą się z grudniową magią. „Christmas Party – świąteczna lista przebojów” to koncert zaprojektowany jako muzyczna podróż przez utwory, na które czeka się cały rok. Za symfoniczne brzmienie odpowiada Stokłosa Collective Orchestra pod batutą Janka Stokłosy, co nada wydarzeniu wyjątkowy, filmowy klimat.

Na scenie pojawi się plejada artystów związanych z polską muzyką rozrywkową. Doda, Majka Jeżowska, Kayah, Sławek Uniatowski i Piotr Cugowski wykonają swoje interpretacje świątecznych klasyków, a część z nich zaprezentuje także autorskie zimowe utwory. Wśród wykonawców znajdą się również Roxie Węgiel, Maciej Zakościelny, Natalia Grosiak oraz Natalia Muianga. Kwiat Jabłoni wniesie na scenę charakterystyczną dla siebie poetycką energię, natomiast duet Kuba & Kuba – finaliści programu „Must Be the Music” – doda koncertowi lekkości i świeżości. W bożonarodzeniowy nastrój wprowadzi widzów także chór „Mam Musical”.

Wrocław – miasto spotkań i świątecznej wspólnoty

Wieczór poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Piotr Gąsowski. „Ten wyjątkowy koncert, organizowany w samym sercu miasta, wprowadzi nas w świąteczny nastrój i przypomni o tym, co w tym czasie najważniejsze – o wspólnocie, bliskości i wzajemnej życzliwości. Wrocław nie bez powodu nazywany jest miastem spotkań. To tutaj od lat tworzymy przestrzeń, w której różne tradycje, wrażliwości i życiowe historie splatają się w jedną opowieść o otwartości” – mówi Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, dodając, że koncert jest symbolem zdolności Wrocławia do jednoczenia ludzi.

„Tak jak muzyka potrafi stworzyć harmonię z wielu odmiennych dźwięków, tak nasze miasto łączy doświadczenia, kultury i pokolenia. Z dumą i radością zapraszam Państwa do Wrocławia, byśmy razem mogli rozpocząć tegoroczne świętowanie”.

Gdzie i kiedy oglądać?

Transmisja koncertu rozpocznie się 6 grudnia o godzinie 19.55. Widzowie Polsatu zobaczą wydarzenie w całości, prosto z wrocławskiego Placu Wolności.

