Królowski zgrzyt w Las Vegas. Gwiazda telewizji kontra książę Harry

Las Vegas znów stało się centrum telewizyjnego wszechświata, ale tym razem uwagę skradł nie wykład o mediach, lecz kąśliwy komentarz, który Lisa Vanderpump posłała w stronę księcia Harry’ego. Brytyjska gwiazda reality-shows nie gryzła się w język.

„No weź, mówię prawdę”. Lisa Vanderpump atakuje księcia Harry’ego

BravoCon, doroczna trzydniowa impreza dla fanów programów emitowanych na antenie Bravo, od lat przyciąga tłumy. W tym roku w Las Vegas na fanów czekają panele, okazje do spotkań z ulubionymi twórcami oraz krążąca w powietrzu atmosfera czystej, telewizyjnej euforii. Wśród największych nazwisk tradycyjnie znalazła się Lisa Vanderpump, angielska osobowość telewizyjna, która przed laty zasłynęła w „Real Housewives of Beverly Hills”, a później stała się filarem własnych programów spod szyldu stacji.

Do nieoczekiwanej wymiany zdań, jak donosi portal "OKMagazine", doszło podczas panelu 15 listopada. Jerry O’Connell, znany z „Krzyku 2”, wspomniał, że jego żona, aktorka Rebecca Romijn, leciała tym samym samolotem co 41-letni książę Harry. Jak relacjonował: „Moja żona powiedziała: »Tak, było ekscytująco, [ale] nie tak ekscytująco, [jak] kiedy Lisa Vanderpump siedziała dwa rzędy dalej«”.

Vanderpump szybko podchwyciła temat i nie omieszkała przy tym dorzucić czegoś od siebie. „No cóż, jestem lojalnym Brytyjczykiem. On nie jest, prawda? No weź, wiesz, że mówię prawdę” – rzuciła 65-letnia gwiazda „Vanderpump Rules”, wywołując niemałe poruszenie na sali.

Harry i Meghan – życie poza królewskim dworem

Aluzja Vanderpump odnosiła się zapewne do głośnej decyzji księcia Harry’ego i Meghan Markle z 2020 roku. Para ogłosiła wówczas, że rezygnuje z pełnienia obowiązków na rzecz rodziny królewskiej i przenosi się z Wielkiej Brytanii do Ameryki Północnej. Osiedlili się w Montecito w Kalifornii, gdzie zamieszkali w rezydencji wartej 21 mln dolarów. Wraz z nimi dorastają ich dzieci: sześcioletni Archie i czteroletnia Lilibet.

W swoim oświadczeniu Sussexowie zapewniali: „Planujemy teraz dzielić nasz czas między Wielką Brytanię a Amerykę Północną, nadal wypełniając nasze obowiązki wobec Królowej, Wspólnoty Narodów”. Od czasu przeprowadzki Harry wracał do kraju bardzo rzadko. Najważniejsze jego wizyty miały związek z pogrzebem królowej Elżbiety II we wrześniu 2022 roku oraz koronacją króla Karola III w maju 2023 roku.

