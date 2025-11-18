Ewa Kasprzyk znów jest singielką. To jednak nie były plotki

W najnowszym wywiadzie Ewa Kasprzyk potwierdziła rozstanie z Michałem Kozerskim. Aktorka i jurorka „Tańca z Gwiazdami” nie owija przy tym w bawełnę: jest singielką i dobrze jej z tym.

Rozstanie po latach. „To bardzo cudowny stan”

Jeszcze kilka miesięcy temu Ewa Kasprzyk ucinała wszelkie pytania o swoje życie osobiste, stanowczo mówiąc: „To moja prywatna sprawa”. Dziś już nie kryje, że jej relacja z Michałem Kozerskim należy do przeszłości. W rozmowie z Anną Jurksztowicz dla portalu „Złota Scena” potwierdziła, że od niedawna żyje solo. „Od niedawna, tak że przyzwyczajam się do znowu bycia singielką. To bardzo cudowny stan!” — podkreśliła.

Gdy rozmówczyni dopytywała o plotki sugerujące rzekome zainteresowanie jurorki „Tańca z Gwiazdami” znacznie młodszymi partnerami, aktorka odparła bez wahania: „Teraz to nie. Teraz to z nikim się nie zadaję…”. Kiedy w końcu padło pytanie wprost, Kasprzyk odpowiedziała: „Jestem do wzięcia!”.

„Gen wolności” i cena niezależności Ewy Kasprzyk

Kasprzyk i Kozerski poznali się w 2016 roku podczas wakacji w Turcji. Wkrótce później aktorka zakończyła swoje małżeństwo i dwa lata po feralnym spotkaniu rozpoczęła z nowym partnerem wspólne życie. Chętnie razem występowali przed kamerami. Pojawili się w programie „Power Couple” w 2021 roku, a następnie w „Para do gara. Ona mówi, on gotuje” w 2023 roku. Przez długi czas para sprawiała wrażenie stabilnego związku, jednak od kilku miesięcy w mediach krążyły doniesienia o ich rozstaniu. Kasprzyk długo nie potwierdzała tych informacji, ograniczając się do stwierdzenia: „To moja sprawa!”.

W ostatni wywiadzie aktorka przyznała, że jej charakter często staje na przeszkodzie trwalszym relacjom. Otwarcie opowiedziała o tym, jak duże znaczenie ma dla niej autonomia. „Myślę, że moje związki może dlatego nie wytrzymują, bo ten gen wolności i niezależności jednak jest silny we mnie” — wyznała.

