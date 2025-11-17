Nocny atak na gwiazdę disco polo. Wstrząsające nagranie

Trzech zamaskowanych mężczyzn próbowało wedrzeć się do domu gwiazdora disco polo. ich desperackie próby włamania zarejestrowały kamery monitoringu. Policja prowadzi już intensywne czynności, a wokalista opublikował poruszający wpis w mediach społecznościowych.

Złodzieje wtargnęli na posesję Skolima. Apel gwiazdora

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny dziewiętnastej, gdy Skolima nie było w domu. Na teren posesji wtargnęło trzech zamaskowanych napastników. Używając śrubokręta, próbowali wyłamać zamek i dostać się do środka budynku, licząc na szybki łup. Cała sytuacja została uchwycona przez system monitoringu, który dokładnie zarejestrował zarówno próbę sforsowania drzwi, jak i późniejszą ucieczkę.

Na nagraniach widać, jak jeden z mężczyzn przewraca się na tarasie, co gwiazdor dowcipnie skomentował w swoim wpisie. „Próbowało mnie dziś okraść trzech przygłupów! Jeden z bandytów wywalił się na tarasie” — napisał na swoim profilu Skolim. Według relacji wokalisty sprawcy odjechali starym białym audi. To właśnie ten szczegół może okazać się kluczowy dla policji, która już analizuje zapisy monitoringu oraz zgłoszenie.

Artysta zwrócił się także do swoich obserwatorów oraz mieszkańców powiatu mińskiego o pomoc i czujność. „Bracia i siostry, znajdźmy tych, którzy bandycko wyciągają ręce po nasze dobro!” — zaapelował, licząc na solidarność lokalnej społeczności.

Policja prowadzi działania

Sprawa została zgłoszona do Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. St. sierż. Paula Antolak potwierdziła redakcji dziennika „Fakt”, że mundurowi natychmiast podjęli działania. „Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy ok. godz. 19. Ze zgłoszenia wynikało, że na terenie jednej z posesji w powiecie mińskim miało dojść do kradzieży z włamaniem. Na miejsce natychmiast skierowano dwa patrole policji, jednak po przybyciu funkcjonariusze nie zastali osób mogących mieć związek ze zdarzeniem” — poinformowała rzeczniczka.

Zgłaszający wskazał pojazd, który miał oddalać się z posesji, choć nie był pewien zarówno marki, jak i numerów rejestracyjnych. Policja rozpoczęła poszukiwania auta, lecz nocne patrole nie natrafiły na podejrzany samochód. Na miejscu pracowała też grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki, zabezpieczając materiał dowodowy. „Patrole policji nadal poszukują wskazanego pojazdu, penetrują teren i patrolują ulice na obszarze całego powiatu” — podkreśla st. sierż. Antolak, zaś Skolim liczy, że dzięki nagraniom oraz wsparciu mieszkańców sprawcy szybko trafią w ręce policji.

