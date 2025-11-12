Aktorki ostro o Nawrockim. „Wrzeszczy jak poganin”

Święto Niepodległości w tym roku przyniosło nie tylko patriotyczne uroczystości, ale też falę emocji i gorzkich komentarzy. Joanna Szczepkowska i Aleksandra Popławska nie przebierały w słowach. Ich wpisy w mediach społecznościowych wywołały szeroką dyskusję.

Uroczystości 11 listopada i gala odznaczeń w Pałacu Prezydenckim

Tegoroczne obchody 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się w Warszawie wcześnie rano. Prezydent Karol Nawrocki złożył wieńce pod pomnikami przy Trakcie Królewskim, uczestniczył w mszy w Świątyni Opatrzności Bożej, a następnie wręczył odznaczenia państwowe w Pałacu Prezydenckim.

Order Orła Białego otrzymał pisarz i eseista Waldemar Łysiak „w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej”. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski trafił do dziennikarza i komentatora sportowego Przemysława Babiarza, a Krzyż Kawalerski – do aktora Adama Woronowicza. Wśród odznaczonych znaleźli się także m.in. Andrzej Poczobut, Konrad Banaszek i astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Aleksandra Popławska: Nie mamy w Polsce ani jednej zasłużonej Polki?

To właśnie po tej gali Aleksandra Popławska zabrała głos w mediach społecznościowych. Aktorka opublikowała zdjęcia z uroczystości i zwróciła uwagę, że wśród nagrodzonych nie znalazła się żadna kobieta.

„Dziś pan Nawrocki wręczał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski wielu zasłużonym Polakom, m.in. pisarzowi Waldemarowi Łysiakowi czy aktorowi Adamowi Woronowiczowi. A ja się zastanawiam, czy nie mamy w Polsce ani jednej zasłużonej Polki?” – napisała na Instagramie.

Joanna Szczepkowska o Marszu Niepodległości: To marsz pogan

Jeszcze mocniejszych słów użyła Joanna Szczepkowska. Aktorka, znana z zaangażowania społecznego, opisała w sieci swoje doświadczenia z tego dnia, nie szczędząc ostrych słów pod adresem prezydenta Nawrockiego.

„To miał być wpis radosny, na jaki zasługuje święto naszej ojczyzny. Trudno mi jednak to pisać, kiedy za oknem, niedaleko swojego mieszkania, słyszę pijane krzyki niedobitków z marszu. Wrzeszczą i klną. Wystarczy wyjrzeć przez okno, żeby zobaczyć, jak sikając na trawniki, podpierają się polską flagą. Dlaczego zresztą mają nie wrzeszczeć, jeżeli wrzeszczy 'ich prezydent'?” – napisała Szczepkowska.

W dalszej części aktorka oceniła, że Karol Nawrocki „czuje się w takim środowisku jak u swoich”. „Ten dzisiejszy marsz, okraszony czerwonym dymem, był w tym roku czymś więcej niż pochodem narodowców. Miał być pokazem siły przeciw państwu. I właśnie w takim pokazie siły przeciw państwu brał udział ten ktoś, kto uznaje siebie za prezydenta państwa” – dodała.

Aktorka wprost do Prezydenta: Panie wrzeszczący

W końcowej części swojego wpisu Szczepkowska zwróciła się bezpośrednio do prezydenta Nawrockiego, ostro krytykując jego retorykę. „Ten wasz marsz, panie Nawrocki, to marsz wartości pogan, a nie świata wartości chrześcijańskich. I ty ze swoim dzikim wrzaskiem możesz się powoływać najwyżej na Swarożyca, a nie na to, co ukształtowało Europę, czyli na myśl chrześcijańską, myśl zachodniej Europy. Nie możecie się obyć bez ognia. Jak to poganie. [...] Mam na myśli pogan, którzy udają chrześcijan. Panie wrzeszczący. Nowa myśl wartości chrześcijańskich to choćby troska o planetę. To oszczędzanie tego, co w ziemi, po to, żeby Ziemia istniała. To wiele ze współczesnych zadań, które powinni znać polscy uczniowie” – napisała artystka.

Jej emocjonalna wypowiedź spotkała się z dużym odzewem w sieci. Część komentatorów chwaliła ją za odwagę, inni zarzucali przesadę. „Pani Joanno, robi Pani wspaniałą robotę. Dziękuję za posty i za to, że zawsze kończą się słowami otuchy”, „Pani Joanno dziękuję za ten wpis, bardzo mądry, pouczający i jakże smutny, bo prawdziwy, pozdrawiam panią niezwykle ważna serdeczniejsze” – piszą w komentarzach pod postem.

facebookCzytaj też:

Burza po koncercie „Polska na TAK!”. Widzowie nie NIE! „Stypa z wyjcami”Czytaj też:

Nie żyje hollywoodzka buntowniczka i ikona kina lat 80. Miała 84 lata