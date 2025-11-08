Rogale marcińskie od Gessler droższe niż kiedykolwiek. Cena szokuje klientów

Każdego listopada Polacy z utęsknieniem wypatrują słynnych rogali z białym makiem. Choć niegdyś były symbolem Poznania i Wielkopolski, dziś ich zapach unosi się w cukierniach w całym kraju. Swoją interpretację słodkiego klasyka po raz kolejny przygotował warszawski lokal „Słodki Słony”, należący do Magdy i Lary Gessler.

Nazwisko Gessler niezmiennie wzbudza emocje – i podnosi ceny. Mimo to chętnych na kultowe wypieki nie brakuje. Rogale można kupić już teraz, ale trzeba się przygotować na spory wydatek.

W ubiegłym roku mówiło się, że jest drogo. W tym sezonie – jeszcze drożej.

Rogaliki marcińskie z luksusowej cukierni

Choć na paragonie widnieje nazwa „rogaliki”, ich rozmiar trudno nazwać skromnym. W menu lokalu figuruje określenie rogale marcińskie, jednak nie posiadają one certyfikatu ChOG, czyli Chronionego Oznaczenia Geograficznego.

Oznacza to, że nie są to oryginalne rogale świętomarcińskie z Poznania, które muszą być wypiekane według tradycyjnej receptury obowiązującej od lat – z margaryną, sztucznym aromatem migdałowym i masą jajeczną.

Certyfikat chroni nazwę, ale nie zawsze jakość. Wiele cukierni rezygnuje z ubiegania się o oznaczenie, stawiając na naturalne składniki i maślaną wersję przepisu.

Tak też jest w lokalu „Słodki Słony”, który znany jest z luksusowych i często kosztownych deserów. Rogale Gessler przygotowywane są na maśle, z dużą ilością bakalii i białego maku. Cena? Aż 39 złotych za sztukę.

Rok temu było drogo. Teraz jeszcze drożej

Już w 2024 roku cena rogali w cukierni Magdy Gessler wywołała burzliwą dyskusję w sieci — wtedy kosztowały 35 złotych za sztukę. W tym sezonie trzeba zapłacić o 4 złote więcej. Restauratorka nie ukrywa, że jej produkty mają być synonimem jakości i rzemiosła cukierniczego.

Magda Gessler wielokrotnie podkreślała, że jej wypieki „odzwierciedlają jakość składników”, a cena wynika z dbałości o detale i wysokie koszty produkcji.

Na szczęście, jak zauważają miłośnicy rogali, nie trzeba wydawać fortuny, by cieszyć się ich smakiem. W wielu lokalnych piekarniach i cukierniach w całym kraju można kupić tradycyjne rogale marcińskie w cenie od 18 do 25 złotych, często również na maśle i z białym makiem – tylko bez marketingowej otoczki znanego nazwiska.

Czytaj też:

W „Kuchennych rewolucjach” polały się łzy. Gessler nie kryła emocjiCzytaj też:

Żur bez żuru i inne atrakcje. Magda Gessler nie będzie miała dziś łatwo