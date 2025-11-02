Największe gwiazdy Hollywood uciekają z USA. Co się dzieje?

Coraz więcej gwiazd Hollywood decyduje się opuścić Stany Zjednoczone, szukając ciszy, bezpieczeństwa lub po prostu swojego miejsca na ziemi. Niektórzy tłumaczą swoje decyzje polityką Donalda Trumpa i sytuacją w kraju, inni – potrzebą normalności i życia z dala od błysków fleszy.

Sławy Ameryki uciekają z USA

Robin Wright na ekranie mieszkała w Białym Domu – w kultowym serialu „House of Cards”. Prywatnie od lat mieszka w Wielkiej Brytanii, do której wyjechała „zaniepokojona stanem swojego kraju”. Do Irlandii uciekła wręcz Rosie O’Donnell. Aktorka i komiczka zapowiedziała, że nie wróci, dopóki „wszyscy obywatele nie będą mieli równych praw”. Z powodu żony z USA wyniósł się Richard Gere. Z powodu męża — Amber Heard. Lindsay Lohan, uciekając przed blaskiem sławy, trafiła aż do Dubaju.

Coraz więcej gwiazd Hollywood wybiera życie z dala od amerykańskiego zgiełku, polityki i kamer. Dla jednych to ucieczka od chaosu, dla innych – świadomy wybór, ale jedno jest pewne: w 2025 roku Ameryka ma coraz mniej celebrytów z adresem w Los Angeles. Od Ellen DeGeneres po Shanię Twain – amerykańskie sławy szukają nowego domu poza granicami USA. Kto jeszcze, z jakich powodów i dokąd się przeprowadził?

13 gwiazd Hollywood, które opuściły USA. Nie tylko z powodu Donalda Trumpa

Robin Wright



Robin Wright, znana z roli Claire Underwood w „House of Cards”, od kilku lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Aktorka przyznała w programie „The View”, że zakochała się w Anglii, gdy kręciła tam kolejne produkcje. „Wszystkie amerykańskie produkcje, w których brałem udział w ciągu ostatnich trzech lat, były kręcone w Anglii ze względu na ulgę podatkową. Jest lepiej niż gdziekolwiek indziej” – powiedziała. Dodała też, że poza względami zawodowymi, o decyzji zadecydowało jej poczucie niepokoju o przyszłość kraju. „Jestem zaniepokojona, tak jak wielu z nas, stanem naszego kraju. To nie jest powód przeprowadzki, po prostu… jestem tam taka spokojna” – przyznała.



Ellen DeGeneres i Portia de Rossi



Pod koniec 2024 roku Ellen DeGeneres i jej żona Portia de Rossi przeprowadziły się do malowniczego regionu Cotswolds w Anglii. Jak potwierdziła BBC, decyzja miała związek z politycznym klimatem w USA po reelekcji Donalda Trumpa. „Przyleciałyśmy do Wielkiej Brytanii dzień przed wyborami i obudziłyśmy się, widząc mnóstwo SMS-ów od znajomych z płaczącymi emotikonami... I powiedziałyśmy: zostajemy tutaj” – relacjonowała DeGeneres. Była prowadząca talk-show przyznała, że nowe życie na wsi to coś, o czym od dawna marzyła. „To po prostu prostszy sposób na życie. Wszystko tutaj jest po prostu lepsze – sposób, w jaki traktowane są zwierzęta, ludzie są uprzejmi. Po prostu uwielbiam to miejsce” – mówiła.



Gabriel Macht



Po zakończeniu zdjęć do serialu „Suits” w 2019 roku Gabriel Macht postanowił opuścić Stany Zjednoczone. Aktor nie zdradza, gdzie dokładnie mieszka z rodziną „Nikomu nie mówię, gdzie mieszkam, bo wolę to zachować w tajemnicy” – wyznał magazynowi People. „Wyjechałem z miasta i zwiedzamy świat”. Zanim wrócił do roli Harveya Spectera w spin-offie „Suits: LA”, Macht zrobił sobie „długą przerwę” od aktorstwa, by poświęcić więcej czasu rodzinie. Wraz z żoną, aktorką Jacindą Barrett, wychowuje dwoje dzieci – córkę Satine i syna Lucę.



Rosie O'Donnell



Rosie O’Donnell zamieszkała w Irlandii z 12-letnim dzieckiem Clayem. Aktorka i komiczka wyznała na TikToku, że stara się o irlandzkie obywatelstwo, a decyzję o przeprowadzce podjęła z powodów politycznych. „Nigdy nie myślałam, że przeprowadzę się do innego kraju. Uznałam, że to będzie najlepsze rozwiązanie dla mnie i mojego dziecka. Jestem szczęśliwa, Clay jest szczęśliwy” – powiedziała.

O’Donnell otwarcie krytykuje sytuację w Stanach Zjednoczonych i deklaruje, że nie wróci, dopóki „wszyscy obywatele nie będą mieli równych praw”. Po tym, jak Donald Trump zagroził jej odebraniem obywatelstwa, odpowiedziała ironicznie: „Jestem bezpieczna tutaj, w Irlandii. Jestem poza zasięgiem Rudego Mussoliniego”.



Richard Gere



Richard Gere sprzedał wart 11 milionów dolarów dom w Connecticut i przeniósł się z żoną Alejandrą Silvą oraz synami do Hiszpanii. Aktor wyjaśnił w rozmowie z „Vanity Fair Spain”, że chciał, by jego żona była bliżej swojej rodziny. „Była bardzo hojna, dając mi sześć lat życia w moim świecie, więc sprawiedliwie byłoby, gdybym dał jej co najmniej kolejne sześć lat życia w jej świecie” – powiedział. Gere wciąż posiada posiadłość niedaleko Nowego Jorku, ale planuje spędzić w Hiszpanii kilka lat, zanim wróci do USA.



Courtney Love



Courtney Love mieszka w Londynie od 2019 roku, a w tym roku postanowiła uzyskać brytyjskie obywatelstwo. W rozmowie z „Daily Mail” przyznała, że obecna sytuacja w Ameryce jest dla niej „przerażająca”. „Jeśli chodzi o Trumpa, a szczególnie o tę grupę… to jest jak imperatorskie szaleństwo. Noszenie zegarków za milion dolarów. Trwa imperatorskie szaleństwo” – mówiła.



Eva Longoria



Eva Longoria natomiast dzieli życie między Hiszpanię i Meksyk. W rozmowie z „Marie Claire” przyznała, że nie chodziło o politykę, a o pracę i rodzinę. „Jestem dumnym Amerykaninem. Nie chciałam, żeby mnie odebrano jako osobę, która odeszła z powodu Trumpa – absolutnie nie” – podkreśliła.



Amber Heard



Amber Heard po głośnym procesie z Johnnym Deppem przeprowadziła się z córką do Hiszpanii, uciekając od medialnej nagonki i gróźb śmierci. Początkowo zamieszkała na Majorce, a później przeniosła się do Madrytu, gdzie – jak mówią jej bliscy – „ma więcej prywatności”.



Pamela Anderson



Pamela Anderson wróciła do rodzinnej Kanady, gdzie kupiła dom na wyspie Vancouver. Jak przyznała, potrzebowała spokoju po latach medialnego zamieszania. „Nie wiem, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku dekad, ale teraz czuję się bardzo oderwana od obrazu siebie samej” – mówiła w wywiadzie dla „Better Homes & Gardens”.



Lindsay Lohan



Lindsay Lohan od 2014 roku mieszka w Dubaju, gdzie – jak przyznaje – wreszcie odnalazła spokój. „W Dubaju nie ma kamer, więc mogę skupić się na tym, co chcę robić w życiu” – tłumaczyła.



Tina Turner



Tina Turner przez ponad dwie dekady mieszkała w Szwajcarii, gdzie kupiła luksusową willę nad Jeziorem Zuryskim. To tam zmarła w 2023 roku.



Shania Twain



Jak donosił magazyn Homes & Gardens w 2023 r., w Szwajcarii mieszka również Shania Twain, której główna rezydencja znajduje się w pobliżu Jeziora Genewskiego. Jak podaje CNN, po 10 latach mieszkania w Szwajcarii piosenkarka kazała nazwać na jej cześć jeden z pociągów Golden Pass Express w Szwajcarii: „Shania Train” .



Fisher Stevens



Aktor Fisher Stevens, znany z „Sukcesji”, niedawno przeniósł się z rodziną do Londynu. „Mamy 12- i 9-letnie dziecko, więc uznaliśmy, że nadszedł czas, aby na chwilę wyjechać poza Stany Zjednoczone i zobaczyć, jak wygląda życie w Europie” – mówił w rozmowie z „People”.Czytaj też:

„Rewelacja”, „Można śmiało polecić”. Kryminał z Dorocińskim robi furorę na Netflix, ale musicie się pospieszyćCzytaj też:

Wraca perełka od twórcy „Yellowstone”. Widzowie dali mu prawie 8 „gwiazdek”