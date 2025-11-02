Największe gwiazdy Hollywood uciekają z USA. Co się dzieje?
Największe gwiazdy Hollywood uciekają z USA. Co się dzieje?

Richard Gere, Gabriel Macht, Rosie O’Donnell
Richard Gere, Gabriel Macht, Rosie O’Donnell Źródło: WPROST.pl / Shutterstock /Instagram
Hollywood pustoszeje, bo największe sławy wybierają życie poza Ameryką. Tak tłumaczą swoją decyzję.

Coraz więcej gwiazd Hollywood decyduje się opuścić Stany Zjednoczone, szukając ciszy, bezpieczeństwa lub po prostu swojego miejsca na ziemi. Niektórzy tłumaczą swoje decyzje polityką Donalda Trumpa i sytuacją w kraju, inni – potrzebą normalności i życia z dala od błysków fleszy.

Sławy Ameryki uciekają z USA

Robin Wright na ekranie mieszkała w Białym Domu – w kultowym serialu „House of Cards”. Prywatnie od lat mieszka w Wielkiej Brytanii, do której wyjechała „zaniepokojona stanem swojego kraju”. Do Irlandii uciekła wręcz Rosie O’Donnell. Aktorka i komiczka zapowiedziała, że nie wróci, dopóki „wszyscy obywatele nie będą mieli równych praw”. Z powodu żony z USA wyniósł się Richard Gere. Z powodu męża — Amber Heard. Lindsay Lohan, uciekając przed blaskiem sławy, trafiła aż do Dubaju.

Coraz więcej gwiazd Hollywood wybiera życie z dala od amerykańskiego zgiełku, polityki i kamer. Dla jednych to ucieczka od chaosu, dla innych – świadomy wybór, ale jedno jest pewne: w 2025 roku Ameryka ma coraz mniej celebrytów z adresem w Los Angeles. Od Ellen DeGeneres po Shanię Twain – amerykańskie sławy szukają nowego domu poza granicami USA. Kto jeszcze, z jakich powodów i dokąd się przeprowadził?

13 gwiazd Hollywood, które opuściły USA. Nie tylko z powodu Donalda Trumpa

Robin Wright

Robin Wright, znana z roli Claire Underwood w „House of Cards”, od kilku lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Aktorka przyznała w programie „The View”, że zakochała się w Anglii, gdy kręciła tam kolejne produkcje. „Wszystkie amerykańskie produkcje, w których brałem udział w ciągu ostatnich trzech lat, były kręcone w Anglii ze względu na ulgę podatkową. Jest lepiej niż gdziekolwiek indziej” – powiedziała. Dodała też, że poza względami zawodowymi, o decyzji zadecydowało jej poczucie niepokoju o przyszłość kraju. „Jestem zaniepokojona, tak jak wielu z nas, stanem naszego kraju. To nie jest powód przeprowadzki, po prostu… jestem tam taka spokojna” – przyznała.

Ellen DeGeneres i Portia de Rossi

Pod koniec 2024 roku Ellen DeGeneres i jej żona Portia de Rossi przeprowadziły się do malowniczego regionu Cotswolds w Anglii. Jak potwierdziła BBC, decyzja miała związek z politycznym klimatem w USA po reelekcji Donalda Trumpa. „Przyleciałyśmy do Wielkiej Brytanii dzień przed wyborami i obudziłyśmy się, widząc mnóstwo SMS-ów od znajomych z płaczącymi emotikonami... I powiedziałyśmy: zostajemy tutaj” – relacjonowała DeGeneres. Była prowadząca talk-show przyznała, że nowe życie na wsi to coś, o czym od dawna marzyła. „To po prostu prostszy sposób na życie. Wszystko tutaj jest po prostu lepsze – sposób, w jaki traktowane są zwierzęta, ludzie są uprzejmi. Po prostu uwielbiam to miejsce” – mówiła.

Gabriel Macht

Po zakończeniu zdjęć do serialu „Suits” w 2019 roku Gabriel Macht postanowił opuścić Stany Zjednoczone. Aktor nie zdradza, gdzie dokładnie mieszka z rodziną „Nikomu nie mówię, gdzie mieszkam, bo wolę to zachować w tajemnicy” – wyznał magazynowi People. „Wyjechałem z miasta i zwiedzamy świat”. Zanim wrócił do roli Harveya Spectera w spin-offie „Suits: LA”, Macht zrobił sobie „długą przerwę” od aktorstwa, by poświęcić więcej czasu rodzinie. Wraz z żoną, aktorką Jacindą Barrett, wychowuje dwoje dzieci – córkę Satine i syna Lucę.

Rosie O'Donnell

Rosie O’Donnell zamieszkała w Irlandii z 12-letnim dzieckiem Clayem. Aktorka i komiczka wyznała na TikToku, że stara się o irlandzkie obywatelstwo, a decyzję o przeprowadzce podjęła z powodów politycznych. „Nigdy nie myślałam, że przeprowadzę się do innego kraju. Uznałam, że to będzie najlepsze rozwiązanie dla mnie i mojego dziecka. Jestem szczęśliwa, Clay jest szczęśliwy” – powiedziała.
O’Donnell otwarcie krytykuje sytuację w Stanach Zjednoczonych i deklaruje, że nie wróci, dopóki „wszyscy obywatele nie będą mieli równych praw”. Po tym, jak Donald Trump zagroził jej odebraniem obywatelstwa, odpowiedziała ironicznie: „Jestem bezpieczna tutaj, w Irlandii. Jestem poza zasięgiem Rudego Mussoliniego”.

Richard Gere

Richard Gere sprzedał wart 11 milionów dolarów dom w Connecticut i przeniósł się z żoną Alejandrą Silvą oraz synami do Hiszpanii. Aktor wyjaśnił w rozmowie z „Vanity Fair Spain”, że chciał, by jego żona była bliżej swojej rodziny. „Była bardzo hojna, dając mi sześć lat życia w moim świecie, więc sprawiedliwie byłoby, gdybym dał jej co najmniej kolejne sześć lat życia w jej świecie” – powiedział. Gere wciąż posiada posiadłość niedaleko Nowego Jorku, ale planuje spędzić w Hiszpanii kilka lat, zanim wróci do USA.

Courtney Love

Courtney Love mieszka w Londynie od 2019 roku, a w tym roku postanowiła uzyskać brytyjskie obywatelstwo. W rozmowie z „Daily Mail” przyznała, że obecna sytuacja w Ameryce jest dla niej „przerażająca”. „Jeśli chodzi o Trumpa, a szczególnie o tę grupę… to jest jak imperatorskie szaleństwo. Noszenie zegarków za milion dolarów. Trwa imperatorskie szaleństwo” – mówiła.

Eva Longoria

Eva Longoria natomiast dzieli życie między Hiszpanię i Meksyk. W rozmowie z „Marie Claire” przyznała, że nie chodziło o politykę, a o pracę i rodzinę. „Jestem dumnym Amerykaninem. Nie chciałam, żeby mnie odebrano jako osobę, która odeszła z powodu Trumpa – absolutnie nie” – podkreśliła.

Amber Heard

Amber Heard po głośnym procesie z Johnnym Deppem przeprowadziła się z córką do Hiszpanii, uciekając od medialnej nagonki i gróźb śmierci. Początkowo zamieszkała na Majorce, a później przeniosła się do Madrytu, gdzie – jak mówią jej bliscy – „ma więcej prywatności”.

Pamela Anderson

Pamela Anderson wróciła do rodzinnej Kanady, gdzie kupiła dom na wyspie Vancouver. Jak przyznała, potrzebowała spokoju po latach medialnego zamieszania. „Nie wiem, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku dekad, ale teraz czuję się bardzo oderwana od obrazu siebie samej” – mówiła w wywiadzie dla „Better Homes & Gardens”.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan od 2014 roku mieszka w Dubaju, gdzie – jak przyznaje – wreszcie odnalazła spokój. „W Dubaju nie ma kamer, więc mogę skupić się na tym, co chcę robić w życiu” – tłumaczyła.

Tina Turner

Tina Turner przez ponad dwie dekady mieszkała w Szwajcarii, gdzie kupiła luksusową willę nad Jeziorem Zuryskim. To tam zmarła w 2023 roku.

Shania Twain

Jak donosił magazyn Homes & Gardens w 2023 r., w Szwajcarii mieszka również Shania Twain, której główna rezydencja znajduje się w pobliżu Jeziora Genewskiego. Jak podaje CNN, po 10 latach mieszkania w Szwajcarii piosenkarka kazała nazwać na jej cześć jeden z pociągów Golden Pass Express w Szwajcarii: „Shania Train” .

Fisher Stevens

Aktor Fisher Stevens, znany z „Sukcesji”, niedawno przeniósł się z rodziną do Londynu. „Mamy 12- i 9-letnie dziecko, więc uznaliśmy, że nadszedł czas, aby na chwilę wyjechać poza Stany Zjednoczone i zobaczyć, jak wygląda życie w Europie” – mówił w rozmowie z „People”.Czytaj też:
Źródło: WPROST.pl