Filmowe duety wszech czasów. Od „Casablanki” po „Gwiezdne wojny”

Niektóre spotkania na planie filmowym są jak pierwsze randka. Jedno spojrzenie i wiadomo, że iskra pójdzie w ruch. Nie tylko na ekranie, ale i w duszy milionów widzów, bo kiedy pojawia się dwoje aktorów, których łączy magia, film zaczyna żyć własnym rytmem. Potem przenosi się na ulicę, na karty historii, do naszej pamięci.

Jedni rozśmieszali nas do łez, inni łamali serca, jeszcze inni wciągali w wir akcji lub romansu. Oto duety, które przeszły do legendy kina, od hollywoodzkich ikon po bohaterów, których pokochała cała Polska.

Klasyka Hollywood

Humphrey Bogart i Lauren Bacall – „Wielki sen”

To symbol złotej ery Hollywood. Ich wspólne role w filmach takich jak „Wielki sen”, czy „Mieć i nie mieć” aż kipiały od napięcia i wyrafinowanego flirtu, a prawdziwe uczucie poza planem tylko dodawało im głębi. Dialogi między Bogartem i Bacall to wzór inteligentnej gry słownej i ekranowej chemii.

Clark Gable i Vivien Leigh – „Przeminęło z wiatrem”

Ona – dumna Scarlett O’Hara. On – arogancki, ale charyzmatyczny Rhett Butler. Wzajemna antypatia poza planem przerodziła się w emocjonalny ładunek, który eksplodował na ekranie. W efekcie powstał jeden z najbardziej pamiętnych romansów w historii kina.

Ingrid Bergman i Humphrey Bogart – „Casablanca”

Ich milczenie mówiło więcej niż słowa, a spojrzenia w „Casablance” przeszły do legendy. Ten duet zdefiniował, czym jest melancholijny, tragiczny romans.

Audrey Hepburn i Gregory Peck – „Rzymskie wakacje”

Księżniczka incognito i dziennikarz o dobrym sercu. Ich relacja jest lekka, subtelna, pełna uroku i niedopowiedzeń. Włoska sceneria, humor i delikatna melancholia stworzyły duet idealny.

Richard Burton i Elizabeth Taylor – „Kleopatra”, „Kto się boi Virginii Woolf?”

Ich ekranowa chemia była tak potężna, że przeszła do historii, również poza planem. To był jeden z najsłynniejszych romansów w historii Hollywood. Kochali się i kłócili na przemian z identyczną pasją.

Faye Dunaway i Warren Beatty jako Bonnie i Clyde

Romantyczni przestępcy, którzy stali się ikonami popkultury. Ich niebezpieczny związek łączył miłość, bunt i zbrodnię, mieszankę, która elektryzuje do dziś.

Paul Newman i Robert Redford jako Butch Cassidy i Sundance Kid

Dwaj charyzmatyczni aktorzy stworzyli jeden z najbardziej kultowych duetów w historii kina. Ich lekko ironiczna przyjaźń, lojalność i wspólne poczucie humoru sprawiły, że widzowie pokochali ich od pierwszej sceny, czy to w „Butch Cassidy i Sundance Kid” (1969), czy w słynnym obrazie „Żądło” (1973).

Kino akcji

Martin Riggs i Roger Murtaugh – Mel Gibson i Danny Glover („Zabójcza broń”)

Policyjny duet doskonały: szalony młodzik i spokojny weteran. Ich relacja, pełna humoru i wzajemnego zrozumienia, stworzyła wzór dla wszystkich późniejszych policyjnych duetów w kinie akcji.

Vincent Vega i Jules Winnfield – John Travolta i Samuel L. Jackson („Pulp Fiction”)

Dwaj płatni zabójcy, którzy rozmawiają o frytkach i sensie życia. Tarantino stworzył z nich duet absurdalny i charyzmatyczny zarazem. Nie do zapomnienia i nie do podrobienia.

Sherlock Holmes i dr John Watson – Robert Downey Jr. i Jude Law („Sherlock Holmes”)

Dynamiczni, błyskotliwi i zadziorni. Współczesne wcielenie Holmesa i Watsona to mieszanka ironii, akcji i klasy. Downey i Law nadali legendzie świeży, filmowy oddech.

Han Solo i Chewbacca – Harrison Ford i Peter Mayhew („Gwiezdne wojny”)

Pilot i jego wierny towarzysz z innej planety. Duet, który zdefiniował na nowo pojęcie przyjaźni, przynajmniej w kinie science fiction.

Pary romantyczne

John Travolta i Olivia Newton-John – „Grease”

On – wypomadowany buntownik, ona – niewinna dziewczyna z sąsiedztwa. Ich taniec, uśmiechy i muzyczna energia sprawiły, że „Grease” stał się klasykiem, a Danny i Sandy – symbolem młodzieńczej miłości.

Tom Hanks i Meg Ryan – „Bezsenność w Seattle”, „Masz wiadomość”

Kiedyś pisało się listy, potem e-maile, teraz pewnie sms-y, ale uczucia pozostały te same. Hanks i Ryan to królowie romantycznych komedii – naturalni, czarujący i zawsze z happy endem.

Heath Ledger i Jake Gyllenhaal – „Tajemnica Brokeback Mountain”

Subtelność, ból i zakazane uczucie. Ich relacja przełamała schematy filmowej miłości. Niezapomniany duet, który poruszył serca milionów widzów.

Bonus

Wacław Kowalski i Władysław Hańcza, czyli Kargul i Pawlak

Kazimierz Pawlak i Władysław Kargul z kultowej polskiej serii „Sami swoi” kłócą się, potem godzą i znów kłócą, ale zawsze po polsku. Ich relacja to kwintesencja naszego narodowego temperamentu. Niezależnie od wieku widza do dziś Kargul i Pawlak wywołują zdrowy, serdeczny śmiech.

Anthony Daniels i Kenny Baker, czyli C-3PO i R2-D2

Duet robotów z sagi „Gwiezdne wojny”, który rozumie się bez słów. Ich komiczne sprzeczki i wzajemna lojalność to jeden z najbardziej uroczych wątków całej sagi.

