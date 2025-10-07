To jeden z najmocniejszych filmów na Netflix ostatnich lat. Obłędna rola DiCaprio

W morzu produkcji dostępnych na Netflix, „Nie patrz w górę” wyróżnia się jako film, który nie tylko bawi, ale też daje do myślenia. To inteligentna, pełna ironii satyra o współczesnym świecie, w którym ścierają się nauka, polityka i media.

Ta produkcja z Leonardo DiCaprio to jeden z najlepszych filmów na Netflix

Film w reżyserii Adama McKaya, laureata Oscara za „Big Short”, opowiada historię dwójki astronomów – Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) i dr. Randalla Mindy’ego (Leonardo DiCaprio) – którzy odkrywają, że w stronę Ziemi zmierza ogromna kometa. Katastrofa jest nieunikniona, ale gdy próbują ostrzec świat, zderzają się z murem obojętności, medialnego szumu i politycznych interesów. Z pomocą dr. Oglethorpe’a (Rob Morgan) naukowcy ruszają w tournée po mediach – od gabinetu beztroskiej prezydent Orlean (Meryl Streep) i jej aroganckiego syna Jasona (Jonah Hill), po telewizyjne programy śniadaniowe prowadzone przez uśmiechniętych prezenterów (Cate Blanchett i Tyler Perry). Choć do zderzenia komety z Ziemią pozostało tylko sześć miesięcy, okazuje się, że przekonanie ludzi do spojrzenia w górę jest trudniejsze niż powstrzymanie samego kataklizmu.

„Nie patrz w górę” to mistrzowskie połączenie czarnej komedii, dramatu i politycznej satyry. McKay z ogromnym wyczuciem punktuje absurdy współczesnej rzeczywistości – od fake newsów i kultu celebrytów, po obojętność wobec globalnych kryzysów. To film, który w równym stopniu rozśmiesza, co przeraża.

Do tego dochodzi imponująca obsada, w której oprócz wymienionych znaleźli się Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey czy Michael Chiklis.

Mimo że film jest dość długi – trwa 2 godziny i 18 minut – trudno się nudzić w trakcie tego seansu. „Nie patrz w górę” to jeden z najinteligentniejszych i najbardziej aktualnych tytułów ostatnich lat. Pozycja obowiązkowa na Netflix.

