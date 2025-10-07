Ryszard Rynkowski podjął trudną decyzję. To już potwierdzone

Po dłuższej przerwie Ryszard Rynkowski planował ruszyć w jesienną trasę koncertową, która miała rozpocząć się 19 października w Warszawie. Niestety, plany legły w gruzach. Artysta odwołał wszystkie występy. Powód? Osobista tragedia i problemy, które spadły na niego w ostatnich miesiącach.

Ryszard Rynkowski odwołał występy

Jak potwierdził w rozmowie z „Faktem” menadżer piosenkarza, Bogdan Zep, trasa koncertowa nie odbędzie się zgodnie z planem. – „Koncert w Warszawie się nie odbędzie, przenieśliśmy wszystko na wiosnę. Wszystkie październikowe koncerty są przeniesione na wiosnę” – powiedział.

Fani, którzy z niecierpliwością czekali na powrót Rynkowskiego, będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Wiosną 2026 roku artysta ma wrócić na scenę, by wystąpić w siedmiu miastach – Warszawie, Włocławku, Piotrkowie Trybunalskim, Radomiu, Kwidzynie, Pile i Poznaniu. Ceny biletów na jesienne koncerty wahały się od 138 do 169 zł.

Tragedia w życiu prywatnym artysty

18 września media obiegła wstrząsająca wiadomość o śmierci żony muzyka, Edyty Rynkowskiej. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27 września. To był ogromny cios dla piosenkarza, który zawsze podkreślał, jak ważną rolę żona odgrywała w jego życiu. W obliczu takiej tragedii decyzja o przesunięciu trasy wydaje się w pełni zrozumiała.

Kłopoty z prawem Rynkowskiego po incydencie w czerwcu

To jednak niejedyne trudne doświadczenie, z jakim w ostatnim czasie mierzy się artysta. 14 czerwca, w drodze na festiwal w Opolu, gdzie miał wystąpić podczas jubileuszowego koncertu Jacka Cygana, Ryszard Rynkowski uczestniczył w kolizji drogowej. Jak ustaliła policja, prowadził samochód pod wpływem alkoholu – miał około 1,6 promila.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Brodnicy, która postawiła mu zarzuty. 30 września akt oskarżenia trafił do sądu. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat więzienia, a także zakaz prowadzenia pojazdów od trzech do nawet piętnastu lat.

