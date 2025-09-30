Powrót sprawy Rynkowskiego. Wokaliście grożą 3 lata więzienia

W pierwszej połowie września media obiegła smutna wieść o nagłej śmierci żony Rynkowskiego – Edyty. Miała 52 lata. Jak w rozmowie z TVP3 Bydgoszcz informował młodszy aspirant Paweł Dominiak – oficer prasowy brodnickiej policji – służby zostały wezwane do jednego z mieszkań po południu. Znaleziono tam ciało (mundurowy nie informował ws. tożsamości osoby) i zabezpieczono do sekcji. Czynności na miejscu prowadzone były pod okiem prokuratora.

„Super Express” pisze, że bezpośrednią przyczyną zgonu 52-latki była niewydolność krążeniowo-oddechowa – co ustalono dzięki autopsji. Kilka dni temu odbył się pogrzeb kobiety.

Radio RMF FM zauważa, że wokalista znajduje się dziś w trudnym momencie życia. Będzie musiał jednak zmierzyć się z kolejną niełatwą sprawą – do sądu trafił bowiem akt oskarżenia. Chodzi o czerwcową kolizję – Rynkowski miał w trakcie kierowania pojazdem znajdować się pod wpływem alkoholu.

Rynkowskiemu grozi 3-letnie więzienie

O zdarzeniu znowu jest głośno, ze względu na nowe informacje. Dziennik „SE” podał, że we wtorek (30 września) brodnicka prokuratura przesłała akt oskarżenia, który trafił już do wymiaru sprawiedliwości. Prok. Rafał Ruta – naczelnik wydziału śledczego w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu – przekazał, że śledczy zarzucają wokaliście „prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego”. – Kodeks karny przewiduje za to karę do trzech lat pozbawienia wolności – przypomniał.

„SE” podaje, że w przypadku, gdyby podejrzany został uznany za winnego, może m.in. stracić prawo jazdy (nawet na okres 15 lat).

Jest szansa na „dogadanie się” z prokuraturą?

Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy wynika, że przez wzgląd na trudne przeżycia Rynkowskiego (śmierć żony) istnieje szansa, iż ten „dogada się” ze śledczymi, a sprawa zakończy się przez jego dobrowolne poddanie się karze.

W przeszłości prok. Ruta informował, że wokalista „przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień” – przypomina „SE”.

