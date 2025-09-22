Znamy przyczynę śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Prokuratura potwierdza

Ciało Edyty Rynkowskiej znaleziono w mieszkaniu pary w Brodnicy. Na miejsce wezwano ratowników, jednak lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon. Prokurator zdecydował o zabezpieczeniu ciała do dalszych badań.

Edyta Rynkowska nie żyje. Co było przyczyną śmierci?

Edyta Rynkowska, żona Ryszarda Rynkowskiego, zmarła nagle w czwartek, 18 września. Miała zaledwie 52 lata. Do tragedii doszło w godzinach popołudniowych. O 15.30 Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego odebrało zgłoszenie o zgonie kobiety w jednym z mieszkań w Brodnicy. Na miejsce przybył lekarz oraz prokurator, którzy stwierdzili, że śmierć nastąpiła najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

„W czwartek 18 września, o godzinie 15:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań doszło do zgonu 52-letniej kobiety. Pod nadzorem prokuratora policjanci przeprowadzali czynności. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji” — informował młodszy aspirant Paweł Dominiak, oficer prasowy policji w Brodnicy. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, zlecono jednak sekcję zwłok.

Sekcja zwłok ujawnia prawdę o śmierci Edyty Rynkowskiej

Badania zostały przeprowadzone w poniedziałek 22 września. W rozmowie z „Faktem” prokurator Izabela Oliver, Rzecznik Prasowy Prokuratora Okręgowego w Toruniu, poinformowała: „Bezpośrednią przyczyną śmierci pani Magdaleny była niewydolność oddechowo-krążeniowa”.

Prokuratura potwierdziła w rozmowie z dziennikiem, że żona Ryszarda Rynkowskiego od dłuższego czasu zmagała się z problemami zdrowotnymi. „Jak ustaliliśmy, zmarła chorowała i niewydolność oddechowo-krążeniowa była skutkiem pękniętych żylaków przełyku. Ale nie ma żadnych śladów na ciele, żadnych obrażeń, więc potwierdziło się również wstępne nasze ustalenia, że wykluczyliśmy udział osób trzecich” – dodała prokurator Oliver.

Czytaj też:

Edyta Rynkowska nie żyje. Żona Ryszarda Rynkowskiego zmarła nagleCzytaj też:

Nowe wieści w sprawie Ryszarda Rynkowskiego. Biegli wydali opinię