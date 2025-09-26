Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego. Wzruszający apel rodziny

Edyta Rynkowska, żona Ryszarda Rynkowskiego, zmarła nagle w czwartek, 18 września. Miała zaledwie 52 lata. Wiemy, kiedy i gdzie odbędzie się jej pogrzeb. Jest też ważny apel rodziny zmarłej.

Pogrzeb Edyty Rynkowskiej

Do tragedii doszło w godzinach popołudniowych. O 15.30 Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego odebrało zgłoszenie o zgonie kobiety w jednym z mieszkań w Brodnicy. Na miejsce przybył lekarz, ale było już za późno na ratunek. Jak ustaliła prokuratura, bezpośrednią przyczyną śmierci Edyty Rynkowskiej była niewydolność oddechowo-krążeniowa. „Zmarła chorowała i niewydolność oddechowo-krążeniowa była skutkiem pękniętych żylaków przełyku” – przekazała w rozmowie z „Faktem” prokurator Izabela Oliver, Rzecznik Prasowy Prokuratora Okręgowego w Toruniu.

Śmierć Edyty Rynkowskiej była ciosem nie tylko dla bliskich, lecz także dla fanów artysty. Rodzina zdecydowała, że pogrzeb odbędzie się w rodzinnej Brodnicy. Jak potwierdził duchowny z miejscowej parafii, uroczystość została wyznaczona na sobotę, 27 września 2025 roku. Msza żałobna rozpocznie się o godzinie 11.30 w kościele pw. Jezusa Miłosiernego, a następnie kondukt żałobny odprowadzi Edytę Rynkowską na cmentarz parafialny.

Rodzina ma wzruszającą prośbę

Najbliżsi artysty, pogrążeni w bólu i żałobie, wystosowali specjalny apel do wszystkich, którzy zamierzają wziąć udział w ceremonii. „Rodzina prosi zamiast kwiatów o datek na »FUNDACJĘ DARY LOSU« w Brodnicy” — czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie nekrolog.eklepsydra.pl.

Fundacja została powołana do życia w grudniu 2011 roku, a jej głównym celem jest udzielanie pomocy, finansowanie pomocy, rehabilitacja oraz opieka w szczególności nad osobami niepełnosprawnymi (w głównej mierze nad dziećmi i młodzieżą), osobami poszkodowanymi w szczególności w wypadkach komunikacyjnych, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami szczególnie uzdolnionymi oraz nad potrzebującymi wsparcia sportowcami.

