Nie żyje Paweł Galia. Znaliście go z seriali i przebojowych animacji

Aktor teatralny, telewizyjny i dubbingowy, którego głos znali młodsi i starsi widzowie zmarł 20 września 2025 roku. Miał 82 lata. Jego odejście to ogromna strata dla polskiej kultury.

Paweł Galia nie żyje. Wzruszające pożegnania

Śmierć Pawła Galii poruszyła środowisko artystyczne. Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich przekazała: „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, Pawła Galii, podopiecznego Fundacji. Bliskim Pawła składamy wyrazy współczucia”.

Aktora pożegnal także Związek Artystów Scen Polskich: „Żegnamy naszego kolegę, Pawła Galię – wspaniałego aktora, lektora i zasłużonego członka ZASP. To olbrzymia strata dla naszego środowiska”. Prezes ZASP Jan Tomaszewicz wspominał: „jeszcze w czwartek byłem u Pawła, rozmawialiśmy, śmialiśmy się i umawialiśmy na wspólną kawę w przyszłym tygodniu. Niestety los zdecydował inaczej”. Wpis zakończono słowami: „Na zawsze zostaniesz w naszej pamięci i sercach. Spoczywaj w pokoju”.

Paweł Galia – życie na scenie i przed mikrofonem

Paweł Galia urodził się w 1943 roku w Srocku. W 1965 roku ukończył krakowską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, dziś znaną jako Akademia Sztuk Teatralnych. Przez lata występował na deskach teatrów we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie, m.in. w Teatrze Polskim, Bagatela, Słowackiego, Komedia i Narodowym. W połowie lat 80. prowadził też program dla dzieci „Cojak”.

Widzowie znali go z popularnych seriali, takich jak „Barwy szczęścia”, „M jak miłość”, „Na dobre i na złe”, „Kryminalni” czy kultowych „Zmienników”. Pojawił się także w filmach, m.in. „Zwolnieni z życia” Waldemara Krzystka, „Misja specjalna” Janusza Rzeszewskiego czy „Zakochani są między nami” Jana Rutkiewicza. Ogromną popularność przyniosła mu praca w dubbingu. Użyczał głosu w ponad 100 produkcjach, w tym w takich hitach jak „Kung Fu Panda”, „Mulan”, „Królowa Śniegu”, „Shrek Forever”, „Pinokio”, „Muminki” czy „Sezon na misia”.

Za swoje dokonania otrzymał Złoty Krzyż Zasługi – jedno z najwyższych odznaczeń państwowych. Prywatnie Paweł Galia był mężem aktorki Ewy Serwy Galii. Razem wychowali córkę Zuzannę, która również poszła w ślady rodziców i została aktorką.

