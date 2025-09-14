Mocne słowa w „Tańcu z gwiazdami”. Kto tak rozpalił jurorów?

W niedzielę. 14 września 2025 roku rozpoczęła się wyjątkowa, jubileuszowa edycja „Tańca z gwiazdami”.

„Seks wrócił na parkiet”

Pierwszy odcinek 17. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” nieoczekiwanie otworzyli tanecznym krokiem, podobnie jak dwie dekady temu, Magda Mołek i Hubert Urbański. Za stołem jurorskim zasiedli Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Jan Wygoda. Mamy już za sobą pierwsze tańce, jak na razie bardzo dobrze oceniane przez surowe zazwyczaj jury. Niespodzianką był udział Ewy Minge, która tuż przed występem doznała poważnej kontuzji.

Najgorętsze emocje wzbudził chyba jednak występ popularnego prezentera i dziennikarza, Aleksandra Sikory, który wystąpił w duecie z Darią Sytą. Nie da się ukryć, że strój tancerki… niewiele pozostawiał wyobraźni. Do tego gorące pasodoble i to wystarczyło, by rozgrzać do czerwoności nie tylko publiczność, ale i jurorów.

„Seks powrócił na ten parkiet. Ten kostium jest cudowny” – Ewa Kasprzyk nie mogła się powstrzymać z dosadną oceną. „Bardzo mi się podobało i pomyślałem sobie, że dobrze, że mamy 'Taniec z Gwiazdami', by zachować zdrowy rozsądek” – ocenił już spokojnie Tomasz Wygoda.

Uczestnicy 17. edycji „Tańca z gwiazdami”

Program „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” można oglądać w każdą niedzielę o godzinie 19.55. W jubileuszowej odsłonie zobaczymy 11 par. Na parkiet wyjdą m.in. Tomasz Karolak z Izabelą Skierską, Barbara Bursztynowicz z Michałem Kassiną, Ewa Minge z Michałem Bartkiewiczem czy Maja Bohosiewicz z Albertem Kosińskim. Do rywalizacji staną też Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Lanberry i Piotr Musiałkowski, Aleksander Sikora i Daria Syta, Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska, Marcin Rogacewicz z Agnieszką Kaczorowską oraz Katarzyna Zillmann z Janją Lesar.

