„Taniec z gwiazdami”. Jednak znowu to zrobili

W niedzielę. 14 września 2025 roku rozpoczęła się wyjątkowa, jubileuszowa edycja „Tańca z gwiazdami”. Od razu od mocnej niespodzianki.

Niespodziewana zamiana ról

17. edycja programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” ma charakter jubileuszowy – w 2025 roku polska wersja formatu świętuje 20-lecie obecności na ekranie. „Taniec z gwiazdami” debiutował w 2005 roku w TVN, który zrealizował 13 edycji. Od 2014 roku show gości w Polsacie. Z tej okazji Polsat przygotował mnóstwo niespodzianek. Przede wszystkim dwukrotnie wzrosła nagroda dla gwiazdy i tancerza. W programie ma się także pojawić około 200 byłych uczestników show, gwiazd, tancerzy i prowadzących z poprzednich lat.

Historyczny pierwszy odcinek pierwszego sezony poprowadzili Magda Mołek i Hubert Urbański – tworząc jedną z najbardziej rozpoznawalnych par prowadzących w historii polskich programów rozrywkowych. Teraz, po dwóch dekadach, ponownie stanęli na scenie.

Magda Mołek i Hubert Urbański w „Tańcu z gwiazdami”

Nie tyle stanęli, co niemal dokładnie tak samo, jak 20 lat temu wkroczyli na parkiet tanecznym krokiem, po czym popisowo wykonali kilka kroków w parze. Po tej wzruszającej scenie i kilku wspomnieniach pałeczkę przejęli oficjalni prowadzący „Tańca z gwiazdami”: Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, którzy przedstawili jurorów tej edycji. Od początku nieodmiennie za stołem jurorskim zasiada Iwona Pavlović, bardziej znana jako "Czarna Mamba”. Rafał Maserak w pierwszym odcinku „TzG” dostał 33 punkty, teraz sam jest jurorem i ocenia innych. W jury zasiadają także aktorka Ewa Kasprzyk oraz Tomasz Jan Wygoda – tancerz, aktor, choreograf i pedagog.

17. edycja „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”

Program będzie można oglądać w każdą niedzielę o godzinie 19.55. W jubileuszowej odsłonie zobaczymy 11 par. Na parkiet wyjdą m.in. Tomasz Karolak z Izabelą Skierską, Barbara Bursztynowicz z Michałem Kassiną, Ewa Minge z Michałem Bartkiewiczem czy Maja Bohosiewicz z Albertem Kosińskim. Do rywalizacji staną też Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Lanberry i Piotr Musiałkowski, Aleksander Sikora i Daria Syta, Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska oraz Marcin Rogacewicz z Agnieszką Kaczorowską. Po raz pierwszy w historii programu zatańczy żeńska para – Katarzyna Zillmann i Janja Lesar.

