Polacy ruszą do głosowania. Startuje wielki plebiscyt

Wystartowała 28. edycja plebiscytu Telekamery „Tele Tygodnia”. Głosować można już od 8 września widzowie, a emocje potrwają aż do 3 października. Jakie gwiazdy, programy i seriale nominowano do nagrody?

Telekamery wracają. Ruszyło głosowanie

Na łamach najnowszego wydania „Tele Tygodnia” ogłoszono pełną listę nominowanych. Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach: aktor, aktorka, serial, juror, komentator/dziennikarz sportowy, prezenter/prowadzący/gospodarz show, format rozrywkowy oraz „Olśnienie Tele Tygodnia”.

Czytelnicy będą mieli bezpośredni wpływ na wyniki w trzech głównych kategoriach: aktor, aktorka i serial. W pozostałych decyzję podejmie jury składające się z redaktorów Wydawnictwa Bauer. Organizatorzy podkreślają, że wśród nominowanych znalazły się nie tylko produkcje telewizyjne i seriale streamingowe, ale po raz pierwszy w historii także twórcy cyfrowi. Pod uwagę brano projekty z okresu od 1 lipca 2024 do 30 czerwca 2025 roku.

Gala Telekamery transmitowana online

Kto zdobędzie prestiżowe statuetki, dowiemy się 20 października. Ceremonia wręczenia Telekamer odbędzie się w warszawskim Muzeum Polin. Podobnie jak rok temu, uroczystość będzie można śledzić na żywo w internecie.

Nominowani w 28. edycji plebiscytu Telekamery „Tele Tygodnia”

Aktor: Krzysztof Czeczot, Michał Czernecki, Paweł Domagała, Bartosz Gelner, Cezary Łukaszewicz, Cezary Pazura, Bartłomiej Topa, Tomasz Włosok, Adam Woronowicz

Aktorka: Vanessa Aleksander, Maria Dębska, Jolanta Fraszyńska, Wiktoria Gorodecka, Lena Góra, Agata Kulesza, Natalia Rybicka, Anna Szymańczyk, Katarzyna Wajda, Barbara Wypych

Serial: „Edukacja XD”, „Gra z Cieniem”, „Krew”, „Krew z krwi 3”, „Matki Pingwinów”, „Porządny człowiek”, „Profilerka”, „Przesmyk”, „Szpital św. Anny”, „Zatoka szpiegów 2”

Juror: Cleo, Michał Danilczuk, Robert Janowski, Dawid Kwiatkowski, Rafał Maserak, Tatiana Okupnik, Marcin Prokop, Dorota Szelągowska, Stefano Terrazzino

Komentator/ Dziennikarz sportowy: Tomasz Ćwiąkała, Bożydar Iwanow, Marek Magiera, Aldona Marciniak, Lech Sidor, Maja Strzelczyk, Mateusz Święcicki, Andrzej Twarowski

Format rozrywkowy: „Awantura o kasę”, „Azja Express”, „Farma”, „Must Be The Music”, „Nasz nowy dom”, „Niezwykłe Stany Prokopa”, „Rolnik szuka żony”, „Sanatorium miłości”, „The Floor”, „Żona dla Polaka”

Prezenter/ Prowadzący/ Gospodarz show: Anna Bogusiewicz, Paulina Chylewska i Michalina Sosna, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Sandra Hajduk i Maciej Dowbor, Krzysztof Ibisz, Patricia Kazadi, Maciej Rock, Adam Zdrójkowski, Joanna Koroniewska, Barbara Kurdej-Szatan, Marta Manowska, Magdalena Mołek

Olśnienie Tele Tygodnia: Agnieszka i Piotr Głowaccy, Maria Jeleniewska, Tomasz Kammel, Karolina Kominek, Małgorzata Kożuchowska, Sonia Mietielica, Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski, Piotr Pacek, Karol Pocheć, Masza Wągrocka

Czytaj też:

Serial TVP obejrzało ponad 1,1 mln widzów! Wrócił po latachCzytaj też:

Ten polski serial wraca po 17 latach! Premiera na dniach