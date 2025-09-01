Kayah w żałobie. Napływają kondolencje od fanów

Piosenkarka, która zaledwie kilka miesięcy temu, w lutym, pożegnała swojego ojca, teraz musi się zmierzyć z kolejną bolesną stratą.

Kayah przekazała smutne wieści

Kayah od lat dba o kontakt z publicznością i chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami z życia zawodowego. Tym razem zdecydowała się na wyjątkowo osobiste wyznanie. Gwiazda poinformowała, że zmarła jej mama.

„Zastanawiałam się, czy powinnam, ale potem myślałam, że jednak tylu ludzi Ją znało i należy im się ta informacja. Moja Mama Krysia zmarła wczoraj o 23.20. Nic więcej nie napiszę” – napisała w niedzielę 31 sierpnia na swoim profilu na Facebooku. To słowa, które wywołały ogromne poruszenie wśród fanów i przyjaciół artystki.

Słowa wsparcia z całego kraju

Pod emocjonalnym wpisem Kayah niemal od razu pojawiły się komentarze pełne płynącego prosto z serca współczucia. „Kasiu moje kondolencje — przytulam Cię z całego serca razem z moją / naszą Krystynką”, „Wyrazy współczucia”, „Strasznie mi przykro, przytulam”, „Kasiu bardzo mi przykro, wiem też, że wczorajszy koncert był z tego powodu bardzo trudny dla Ciebie”, „Serce mi pękło! Kasiu. Bardzo mi przykro” „Współczuję Kasiu. Za dużo nieszczęść jak na jednego człowieka” – piszą poruszeni internauci.

Zaledwie dwa dni wcześniej, w piątek, Kayah wystąpiła gościnnie na finale festiwalu ZORZA. Jak podkreślają w komentarzach internauci, musiał to być dla niej wyjątkowo trudny występ.

