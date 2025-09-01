Dawid Podsiadło właśnie to ogłosił. Takiej trasy jeszcze nie było

Najwcześniej dowiedzieli się o tym uczestnicy finałowego koncertu festiwalu ZORZA, który odbył się w sobotę na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Dawid Podsiadło, po wspólnym występie z Arturem Rojkiem, ogłosił wieści o nowej trasie.

Dawid Podsiało ogłosił to na ZORZY

W miniony weekend, 29–30 sierpnia, Katowice zamieniły się w muzyczną stolicę Polski. To właśnie tam odbył się finał festiwalu ZORZA, wspieranego przez T-Mobile – projektu Dawida Podsiadły, który przez całe lato gromadził tłumy w różnych miastach. Na Lotnisku Muchowiec stanęły trzy sceny: Główna, Audioriver Together With T-Mobile Electronic Beats oraz FNOMN. Publiczność mogła przeżyć wyjątkowe momenty – od wspólnego koncertu Dawida Podsiadły i Artura Rojka, który jesienią trafi na płytę live, po niespodziankę podczas występu Pauliny Przybysz, do której na scenie dołączyła Beata Kozidrak w repertuarze BAJMu. Ważną częścią wydarzenia była też prezentacja programu FNOMN, łączącego młodych twórców muzyki, grafiki, wideo i fotografii z doświadczonymi mentorami. Publiczność głosowała na najlepsze projekty do 30 sierpnia, a grubo po północy ogłoszono zwycięzców: w kategorii Muzyka triumfował Daniel Godson, w Grafice – Zu Rogala, w Wideo – Maciej Buszman, a w Fotografii – Krzysztof Żabski.

Dawid Podsiadło zapowiedział nową trasę

Dawid Podsiadło nie zwalnia tempa. Podczas finału festiwalu ZORZA w Katowicach artysta zaskoczył fanów ogłoszeniem nowej stadionowej trasy koncertowej. „Obrotowy Tour” wystartuje w czerwcu 2026 roku i przyniesie zupełnie nową formułę – scenę ustawioną w samym centrum stadionu.

Nowa trasa będzie kontynuacją imponujących widowisk Podsiadły z poprzednich lat, ale tym razem z innym pomysłem. Wokalista zapowiedział, że koncerty odbędą się w formule 360 stopni – scena stanie w centralnym punkcie stadionu, a publiczność otoczy ją z każdej strony. Dzięki temu widzowie mają liczyć na jeszcze lepszy kontakt z artystą i zupełnie nową oprawę wizualną.

„To będzie coś więcej niż koncert – to doświadczenie” – zapowiadają organizatorzy.

„Obrotowy Tour” 2026 – gdzie zagra Podsiadło?

Na razie potwierdzono cztery koncerty w największych polskich miastach. Trasa rozpocznie się 6 czerwca 2026 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tydzień później, 13 czerwca, Podsiadło wystąpi na stadionie Enea w Poznaniu. Kolejne daty to 20 czerwca w Gdańsku oraz 27 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie.

Artysta zapowiada, że obok największych hitów usłyszymy także zupełnie nowe utwory. Koncerty mają różnić się od stadionowej trasy z 2024 roku zarówno repertuarem, jak i multimedialną oprawą.

Przedsprzedaż biletów tylko dla wybranych

Fani, którzy nie chcą przegapić tego wydarzenia, powinni pilnować kalendarza. Sprzedaż biletów rusza 2 września o godzinie 11. Początkowo dostęp będą mieli jedynie subskrybenci oficjalnego biuletynu artysty – to specjalny ukłon w stronę najbardziej lojalnych słuchaczy.

Podsiadło już udowodnił, że potrafi przyciągnąć tłumy – w 2024 roku na finałowy koncert w Chorzowie przyszło 100 tysięcy osób. Wszystko wskazuje na to, że „Obrotowy Tour” może powtórzyć ten sukces, a nawet go przebić.

