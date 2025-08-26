„Nagła i poważna choroba” wielkiej gwiazdy. Wszystkie koncerty odwołane

Nieoczekiwanie odwołano koncerty Magdy Umer – legendy polskiej sceny, mistrzyni poezji śpiewanej i wieloletniej przyjaciółki Agnieszki Osieckiej.

Niepokojące doniesienia w sprawie Magdy Umer

Artystka, choć ma 75 lat, wciąż pozostaje aktywna zawodowo i wypełnia sale po brzegi. Pod koniec sierpnia miała pojawić się na scenie warszawskiego Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej. Niestety, nie wystąpi.

„Z przykrością informujemy, że z powodu nagłej, poważnej choroby jesteśmy zmuszeni odwołać koncerty pani Magdy Umer w naszym Teatrze w dniach 30 i 31 sierpnia” – przekazano w oficjalnym oświadczeniu, podając także informację o zasadach zwrotu biletów. „Przepraszamy za niedogodności, prosimy o wyrozumiałość, a pani Magdzie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia” – czytamy w komunikacie. Pod wpisem natychmiast pojawiły się setki komentarzy fanów, pełne słów otuchy i życzeń zdrowia dla artystki.

Co się dzieje z Magdą Umer? „Nie chcemy mówić”

Jak na razie nic nie wiadomo, jaka to „nagła i poważna choroba”. Małgorzata Borzym z impresariatu Magdy Umer. W rozmowie z portalem o2.pl potwierdziła informacje o problemach zdrowotnych, ale stanowczo odmówiła podawania jakichkolwiek szczegółów. „To nie są informacje, które chcielibyśmy podawać. Koncerty są odwołane. Nic takiego, o czym chcielibyśmy na razie mówić, więc to, co zostało powiedziane, musi zostać” – podkreśliła.

Magda Umer to ikona polskiej sceny i artystycznej bohemy. Urodzona w 1949 roku w Warszawie, od dekad zachwyca swoim wyjątkowym głosem i talentem do interpretacji poetyckich tekstów. Jest też reżyserką, aktorką, dziennikarką i autorką wielu recitali. Znana z artystycznej duszy i niezwykłej wrażliwości, podbiła serca kilku pokoleń fanów.

