Prezenter „Pytania na śniadanie” w aplikacji randkowej? Nie daj się nabrać

Robert El Gendy, jeden z gospodarzy „Pytania na śniadanie”, poinformował, że padł ofiarą perfidnego oszustwa.

Robert El Gendy na Tinderze? „To przestępstwo”

Jak się okazuje, ktoś podszywa się pod niego na Tinderze. Prezenter opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych nagranie, na którym pokazał screen z opularnej aplikacji randkowej. „Czuję bezradność, ale wierzę, że w grupie siła i że pomożecie mi, nagłaśniając to” – wyznał dziennikarz.

Problem, o którym El Gendy mówi głośno, dotyka wielu gwiazd. Ich zdjęcia masowo krążą po aplikacjach randkowych, gdzie są wykorzystywane przez anonimowych oszustów. Prezenter nie zamierza jednak odpuścić, tym bardziej że znów dostał od fanów screeny z aplikacji, gdzie ktoś używa jego wizerunku.

„Hej, mam do was prośbę. Jeśli korzystacie z Tindera i znaleźliście moje zdjęcie, to proszę, zgłoście to, bo ktoś się pode mnie podszywa. Ktoś po raz kolejny wykradł mi zdjęcie z Instagrama i udaje mój profil. Nie korzystam z tego, kiedyś próbowałem to zgłaszać, ale bezskutecznie. Dziś czuję bezradność, ale wierzę, że w grupie siła i pomożecie mi, nagłaśniając to. [...] Jeżeli ktoś ma odwagę umówić się z tym kimś, zrobić mu zdjęcia i udostępnić mi je, będę wiedział, co z tym zrobić. To jest przestępstwo! A osobie, która zrobiła zdjęcie temu profilowi i mi podesłała, bardzo dziękuję!” – apelował El Gendy.

Taki numer w takiej chwili. „To wciąż bolesne”

Choć Robert El Gendy niechętnie dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego, nie sposób było nie odnotować rozstania prezentera z matką jego synów. Sam Robert przyznał w rozmowie z „Pudelkiem”, że ostatnie dwa lata były dla niego wyjątkowo trudne. „[...] nie chcę babrać się w moim życiu prywatnym, które mnie zaskoczyło i przewróciło się do góry nogami w ostatnich dwóch latach. Jest to wciąż bolesne i chciałbym też uszanować z uwagi na dzieci i życie prywatne Agaty, która jest dla mnie ważną osobą” – tłumaczył.

Niestety, najprawdopodobniej to właśnie jego sytuacja osobista sprowokowała kogoś do skandalicznych działań, takich jak podszywanie się pod prezentera w aplikacji randkowej.

