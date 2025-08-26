Były gwiazdor TVP oficjalnie w Polsacie. „Halo tu news!”

Telewizyjna karuzela znów przyspieszyła. Tomasz Wolny, do niedawna jedna z twarzy „Pytania na śniadanie”, wchodzi do ekipy Polsatu.

Tomasz Wolny w nowej (starej) roli

Prezenter pojawi się na ekranie w śniadaniówce „Halo tu Polsat” i zadebiutuje w duecie z Pauliną Sykut-Jeżyną. Informację potwierdziła sama stacja, publikując w sieci nagranie z nowym prowadzącym. „Halo tu news! Tomasz Wolny i Paulina Sykut-Jeżyna to nowa para halo tu polsat. Spodziewaliście się? My już nie możemy się doczekać pierwszego poranka z tym duetem” – ogłoszono na Instagramie.

Tomasz Wolny ma już na koncie związki z nowym pracodawcą. Wiosną był uczestnikiem „Tańca z Gwiazdami”, a pod koniec czerwca poprowadził w Polsacie koncert „Wrocław przyszłości”. Przez lata jednak był jedną z gwiazd TVP. Wolny prowadził „Pytanie na śniadanie”, „Panoramę” oraz liczne festiwale i koncerty. Po rozstaniu z Telewizją Polską w 2024 roku współpracował z Kanałem Zero, by teraz powrócić na dużą antenę.

Roszady personalne w „Halo tu Polsat”

Nowa para prowadzących oznacza spore przetasowania. Krzysztof Ibisz, dotąd partner antenowy Pauliny Sykut-Jeżyny, jak podaje portal Wirtualnemedia.pl stworzy duet z Ewą Wachowicz, która do tej pory odpowiadała w programie za kulinaria.

Pozostałe pary gospodarzy pozostają bez zmian. Widzów o poranku powitają Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Agnieszka Hyży i Maciej Rock. „Halo tu Polsat” wraca na antenę już 29 sierpnia. Program emitowany będzie od piątku do niedzieli o godzinie 8.00.

