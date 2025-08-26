Legendarny teleturniej powraca. Wiemy, kto go poprowadzi!
Udostępnijdodaj Skomentuj
Telewizja

Legendarny teleturniej powraca. Wiemy, kto go poprowadzi!

Dodano: 
Koło Fortuny
Koło Fortuny Źródło: YouTube
To wiadomość, na którą czekali fani telewizyjnych emocji. Legendarny teleturniej znów zagości na antenie TVP2.

Już od września widzowie będą mogli oglądać nowe odcinki teleturniej „Koło fortuny”. Będzie zabawa, ostra rywalizacja, nie zabraknie niespodzianek. Kto poprowadzi show?

Gdzie i kiedy oglądać „Koło fortuny”?

„Koło fortuny” to teleturniej, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W każdym odcinku trójka graczy stanie przy legendarnym kole, by sprawdzić, czy los się do nich uśmiechnie. Jednak szczęście to nie wszystko – liczy się także spryt i umiejętność błyskawicznego rozwiązywania zagadek słownych.

Nowa seria rusza w poniedziałek, 1 września. Emisja w tygodniu zaplanowana jest na godz. 16.00, a w weekendy teleturniej będzie można oglądać o 14.35. Produkcja trafi również do sieci — premierowe i archiwalne odcinki „Koła fortuny” będą dostępne w serwisie TVP VOD. Prowadzącymi pozostają Błażej Stencel i Agnieszka Dziekan, duet znany z poprzedniej edycji. Czy przerwą zaklęty krąg zmian w tym programie?

Nie do wiary, ile gwiazd stało już przy „Kole fortuny”

Jak dotąd gospodarze „Koła fortuny” zmieniali się bowiem równie szybko, co odsłaniane plansze w teleturnieju. Pierwszym prowadzącym był Wojciech Pijanowski (lata 1992-1995). Po nim teleturniej prowadzili aktorzy: Jerzy Bończak, Andrzej Kopiczyński, Paweł Wawrzecki, Stanisław Mikulski, Krzysztof Tyniec oraz piosenkarze: Rafał Brzozowski (w latach 2017-2019) i Norbi. Od września 2024 roku „Koło Fortuny” prowadzą dziennikarka Agnieszka Dziekan i aktor Błażej Stencel.

Pierwszą hostessą programu, która przeszła do historii polskiej telewizji, była Magda Masny. Później zastąpiła ją znana z wielu seriali aktorka Anna Samusionek, a w kolejnych edycjach rolę asystentki pełniła m.in. Izabela Krzan, która z czasem stała się współprowadzącą.

Czytaj też:
Były gwiazdor TVP oficjalnie w Polsacie. „Halo tu news!”Czytaj też:
Małgorzata Rozenek-Majdan bierze się za kobiety. Pomoże jej chirurg plastyczny

Źródło: WPROST.pl