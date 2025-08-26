Legendarny teleturniej powraca. Wiemy, kto go poprowadzi!

Już od września widzowie będą mogli oglądać nowe odcinki teleturniej „Koło fortuny”. Będzie zabawa, ostra rywalizacja, nie zabraknie niespodzianek. Kto poprowadzi show?

Gdzie i kiedy oglądać „Koło fortuny”?

„Koło fortuny” to teleturniej, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W każdym odcinku trójka graczy stanie przy legendarnym kole, by sprawdzić, czy los się do nich uśmiechnie. Jednak szczęście to nie wszystko – liczy się także spryt i umiejętność błyskawicznego rozwiązywania zagadek słownych.

Nowa seria rusza w poniedziałek, 1 września. Emisja w tygodniu zaplanowana jest na godz. 16.00, a w weekendy teleturniej będzie można oglądać o 14.35. Produkcja trafi również do sieci — premierowe i archiwalne odcinki „Koła fortuny” będą dostępne w serwisie TVP VOD. Prowadzącymi pozostają Błażej Stencel i Agnieszka Dziekan, duet znany z poprzedniej edycji. Czy przerwą zaklęty krąg zmian w tym programie?

Nie do wiary, ile gwiazd stało już przy „Kole fortuny”

Jak dotąd gospodarze „Koła fortuny” zmieniali się bowiem równie szybko, co odsłaniane plansze w teleturnieju. Pierwszym prowadzącym był Wojciech Pijanowski (lata 1992-1995). Po nim teleturniej prowadzili aktorzy: Jerzy Bończak, Andrzej Kopiczyński, Paweł Wawrzecki, Stanisław Mikulski, Krzysztof Tyniec oraz piosenkarze: Rafał Brzozowski (w latach 2017-2019) i Norbi. Od września 2024 roku „Koło Fortuny” prowadzą dziennikarka Agnieszka Dziekan i aktor Błażej Stencel.

Pierwszą hostessą programu, która przeszła do historii polskiej telewizji, była Magda Masny. Później zastąpiła ją znana z wielu seriali aktorka Anna Samusionek, a w kolejnych edycjach rolę asystentki pełniła m.in. Izabela Krzan, która z czasem stała się współprowadzącą.

Czytaj też:

Były gwiazdor TVP oficjalnie w Polsacie. „Halo tu news!”Czytaj też:

Małgorzata Rozenek-Majdan bierze się za kobiety. Pomoże jej chirurg plastyczny