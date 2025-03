Radna KO zaskoczyła w programie rozrywkowym. Łączy dwa różne światy

Serwisy streamingowe co rusz wymyślają nowe formaty, w których mogliby się sprawdzić utalentowani ludzie w różnych dziedzinach. Na Prime Video ostatnio pojawił się m.in. muzyczny program. W „Rap Generation” młodzi artyści mają szansę pokazać się szerokiej publiczności, zawalczyć o marzenia i zainspirować innych do podążania tą samą drogą. Dzięki występom ocenianym przez Malika Montanę, Young Leosię i Pezeta, początkujący raperzy mogą trafić do „Rap House”, czyli miejsca, w którym pod okiem profesjonalistów będą rozwijać swoje umiejętności. Okazało się, że wśród uczestników tego show znalazła się randa KO.

Radna KO w „Rap Generation”

Aleksandra Więckowska jest radną dzielnicy Ursus, która w wyborach startowała z list Koalicji Obywatelskiej. Co więcej, dziewczyna pełni również funkcję asystentki europosła Dariusza Jońskiego i aktywnie angażuje się w pomoc społeczną. Na scenie „Rap Generation” wystąpiła jako „Asha”.

– Nie łączę tych dwóch światów. Jak jestem Aleksandrą Więckowską, to jestem Aleksandrą Więckowską w garniturze, a jak jestem Ashą, to jestem Ashą w kolczykach, kokardkach i robię muzę. Marzeniem jest, żeby zostać prezydentem Warszawy, ale taki docelowy plan, to zostać ambasadorką w Stanach Zjednoczonych — wyznała w programie Prime Video.

20-latka zdradziła, że od dziecka tańczyła hip-hop, natomiast rapem zajęła się po powrocie z Miami, postanawiając spisać swoje wspomnienia w formie muzyki. Pierwsze kawałki nagrywała w domowych warunkach, wspólnie z kolegą, wykorzystując do tego statyw z doniczki i sznurówek. Finalnie zaprezentowany przez nią występ w „Rap Generation” przekonał jury.

– Twój performance muzyczno-wokalny nie siada mi do końca, bo jest to kwestia, którą bym doszlifował z wielu stron, flow mocno proste, ale zapadł mi tekst. Masz pewność siebie jak wchodzisz i masz błysk w oczach — ocenił Malik Montana po występie Ashy. Zachwytu nad uczestniczką nie kryła także Young Leosia. Z kolei Pezet dodał: „Mnie się to bardzo podobało. Wydaje mi się, że bardzo dobrze czujesz się na scenie”.

Ostatecznie radna dostała się do „Rap House”. Co istotne, na koniec przesłuchania Malik Montana zadał dziewczynie zaskakujące pytanie: „Rzuciłabyś politykę dla rapu?”. Na to Asha bez zastanowienia odparła: „Oczywiście, że tak”.

