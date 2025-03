Znana prezenterka została uwięziona?! Przez okno błagała o pomoc

Wendy Williams to popularna w Stanach Zjednoczonych prezenterka telewizyjna, której największy rozgłos przyniósł autorski talk-show „The Wendy Williams Show”. Prowadziła go w latach 2008-2021, a od 2022 roku została na nią nałożona kuratela prawna ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Teraz media obiegła zdumiewająca informacja – pojawiły się pogłoski, jakoby 60-latka przebywała w domu opieki wbrew swojej woli.

Wendy Williams jest uwięziona

Przedstawiciele Wendy Williams w 2022 roku poinformowali media, że dawna gwiazda talk-show cierpi na afazję i otępienie czołowo-skroniowe. Przez wzgląd na to, prezenterka od 2023 roku poddaje się leczeniu w zamkniętym ośrodku. Choć wiele osób miało nadzieję, że artystka wróci do zdrowia, w 2024 roku Sabrina Morrissey (opiekunka wyznaczona przez sąd) określiła 60-latkę m.in. jako „trwale niepełnosprawną”.

Z tym wyrokiem zdecydowanie nie zgadza się sama Wendy Williams. Prezenterka sprzeciwia się nałożonej na nią kurateli, którą nazywa „przemocą emocjonalną” i – jak utrzymywała na początku tego roku podczas rozmowy telefonicznej z gospodarzami „The Breakfast Club” – twierdzi, że jest uwięziona. Z twórcami tego samego show połączyła się także we wtorek 11 marca, dzień po interwencji policji w ośrodku, w którym przebywa.

Otóż 10 marca Wendy Williams z telefonem przy uchu machała w stronę przechodniów i próbowała zwrócić na siebie ich uwagę. Następnie przez okno wyrzuciła kartkę z napisem: „Pomocy! Wendy”, przez co jeden z obserwatorów całego zajścia zawiadomił służby. Następnie, jak podał „New York Post”, prezenterka została wyprowadzona z domu opieki w Nowym Jorku w asyście policji do czekającego pod budynkiem ambulansu. Później przewieziono ją do szpitala.

11 marca w rozmowie ze śniadaniówką prezenterka odniosła się do całej sytuacji. – Ludzie, którzy tam mieszkają, niczego nie pamiętają, w przeciwieństwie do mnie. Dlaczego tu jestem? Co się dzieje? To wołanie o pomoc – powiedziała, dodając, że czuje się dobrze i bez problemu przeszła wszystkie testy kompetencji umysłowych, którym została poddana w szpitalu. W rozmowie wzięła udział również opiekunka Williams, Ginalia Monterrosa, która towarzyszyła jej w szpitalu. – Miała wykonane testy, stwierdzono, że nie musi być ubezwłasnowolniona – ujawniła w programie.

Czytaj też:

64-letni dziennikarz TVN zgłosi się na szkolenie wojskowe. „Składam deklarację”Czytaj też:

Filip Chajzer rozczarowany postawą stacji telewizyjnych. „Odmówili mi”