Wielki sukces TV Republika. Te wyniki zaskakują

Od grudnia 2023 roku popularność Telewizji Republika stale rośnie. Medium Tomasza Sakiewicza nie dość, że otrzymuje duże wpłaty od widzów, które inwestuje w rozwój swojego studia, to równocześnie przyciąga coraz większą liczbę widzów. „Wirtualne Media” podały właśnie wyniki oglądalności poszczególnych stacji z lutego. Te informacje mogą wiele osób zaskoczyć.

Oglądalność TV Republika

Okazuje się, że wyniki oglądalności z lutego br. przyniosły znaczące zmiany na polskim rynku telewizyjnym. Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, które podały „Wirtualne Media”, największą popularnością cieszyła się TVP1, która rok temu była dopiero czwarta. Udział tej stacji w rynku wzrósł o 5,4 proc. do 6,78 proc., co zagwarantowało jej pierwsze miejsce.

Na drugie miejsce z piątego awansował Polsat, który również odnotował wzrost oglądalności (z 6,28 proc. do 6,59 proc.). Podium z kolei zamknęła stacja TVP2, której oglądalność jednak nieco spadła (z 7,03 proc. do 6,46 proc. udziału). Większy spadek natomiast odnotował, czwarty w zestawieniu, TVN – stracił aż 13,1 proc. i uzyskał wynik na poziomie 6,10 proc.

To jednak nie wszystko. Otóż piąta pozycja należała w lutym do Telewizji Republika, której udział (w porównaniu z ubiegłym rokiem) poszedł w górę aż o 88,7 proc. i wyniósł 5,83 proc. Co więcej, na kolejnej pozycji znalazła się stacja TVN24 z 5,38 proc. udziału (spadek z 6,89 proc.).

Warto dodać, że inaczej wyniki prezentują się w grupie komercyjnej 16-59 lat. Tu liderem oglądalności był Polsat z wynikiem 7,45 proc. Na drugie miejsce spadł TVN (jego wynik obniżył się z 8,27 proc. do 7,18 proc), na trzecim znalazła się stacja TVP2, a zaraz za nią TVP1 – przy czym żaden z głównych kanałów publicznego nadawcy nie przekroczył 5 proc. udziału. Na piątym miejscu znalazł się kanał TVN7 z wynikiem 3,96 proc. Dalej były TVN24, TV Puls i dopiero na ósmej pozycji Telewizja Republika.

