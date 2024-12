Niepokojący wpis reprezentantki Polski na Eurowizji. „Kończę rok chora umysłowo”

Luna jest niezwykle młodą wokalistką, która na polskiej scenie muzycznej pojawiła się zaledwie kilka lat temu. Mimo tego, dziewczyna ma na swoim koncie już niemałe sukcesy. W tym roku 25-latka reprezentowała Polskę podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji, co odbiło się szerokim echem w mediach. Wiadomo, że piosenkarce nie udało się dostać do finału, a jej występ spotkał się z falą hejtu. Właśnie okazało się, że te wydarzenia odbiły się na psychice dziewczyny.

Luna podsumowała rok

Wokół startu Luny w konkursie Eurowizji narosło wiele kontrowersji. Złośliwi podkreślali, że ojcem piosenkarki jest „król przetworów spożywczych”, który „kupił córce karierę” i załatwił jej występ w tym muzycznym widowisku. 25-latka z kolei wielokrotnie odcinała się od rodzinnych pieniędzy i zapewniała, że działa na własną rękę. Z kolei po występie piosenkarki, która nie dostała się do finału z piosenką „The Tower”, na dziewczynę spłynął spory hejt m.in. od osób, które uważały, że powinna reprezentować nas Justyna Steczkowska.

Choć po powrocie z konkursu Luna nagrała kilka utworów, a w lutym 2025 roku wydaje nową płytę, to można przypuszczać, że bardzo przeżyła porażkę. Zdecydowała się też na istotne zmiany w swoim życiu – postanowiła zrezygnować z imienia „Aleksandra”, aby formalnie zwracano się do niej „Luna”, a także ogłosiła, że jest w trakcie przeprowadzki z Warszawy do Londynu. – Mam tam dużo większy spokój tworzenia i jakoś to miejsce bardzo mnie inspiruje. I czuję, że moja kreatywność jest tam naprawdę nieograniczona — wyznała w rozmowie z „Eską”.

Mimo tego, 25-latka właśnie gorzko podsumowała mijający rok. Na TikToku opublikowała swoje ujęcie, na którym siedzi na murku w czarnej stylizacji z seledynową torebką i przyznała, że nie było jej łatwo. Z wpisu wokalistki wynika, iż zmagała się z problemami na tle psychicznym.

„Kończę 2024 rok bez odpoczynku, chora umysłowo, pełna lęków i bezdomna, ale przynajmniej mam nowe imię w nowym mieście, a z moim ADHD jestem gotowa na kolejny rok sukcesów” – wyznała.

„Bywało lepiej, bywało gorzej... Roku 2025, jestem gotowa” – dodała Luna w osobnym wpisie na TikToku. Internauci w komentarzach pod publikacją życzyli piosenkarce szczęścia.

Czytaj też:

Luna: Bracia pracują z tatą. Ja utrzymuję się z muzykiCzytaj też:

Luna opublikowała oświadczenie po porażce na Eurowizji. „Dałam z siebie tyle, ile mogłam”