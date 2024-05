Luna opublikowała oświadczenie po porażce na Eurowizji. „Dałam z siebie tyle, ile mogłam”

Za nami pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji, w którym zmierzyli się reprezentanci różnych krajów. Luna wystąpiła tego samego wieczoru, co artyści z Cypru, Serbii, Litwy, Irlandii, Ukrainy, Chorwacji, Islandii, Słowenii, Finlandii, Mołdawii, Azerbejdżanu, Australii, Portugalii i powracającego po ponad 30 latach Luksemburgu. Zgodnie z najczarniejszym scenariuszem wielu osób, Polska nie dostała się do finału. Teraz Luna postanowiła skomentować ową porażkę.

Luna o porażce na Eurowizji

Wybór Luny jako reprezentantki Polski podczas tegorocznej Eurowizji już od wielu tygodni budził wiele kontrowersji. Mimo negatywnych komentarzy, dziewczyna starała się stanąć na wysokości zadania i przygotować zachwycający występ. Niestety jej utwór nie zachwycił ludzi w innych krajach i 24-latka nie dostała się do finału, co podobno bardzo przeżyła.

Media podały m.in. informację o tym, że artystka po ogłoszeniu wyników uciekła do hotelowego pokoju i odmówiła komentarzy. — Reakcja na werdykt była bardzo naturalna. Wiadomo, że pojawił się smutek i łzy. Nie jest to nic dziwnego. Reprezentacje innych państw również były zaskoczone, że Polska nie dostała się do finału — doniósł informator „Pomponika”. Podobno współpracownicy wokalistki odradzili jej także czytania komentarzy w sieci, w obawie o jej stan emocjonalny.

Wydaje się jednak, że dziewczyna już stanęła na nogi. Po kilkunastu godzinach od występu opublikowała na Instagramie oświadczenie w formie wideo, w którym zwróciła się do fanów. – Wracam do Was po nocy pełnej wrażeń, po emocjonalnym rollercoasterze. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną, za to, że jesteście ze mną, za wczorajszy występ – zaczęła.

– Ja dałam z siebie tyle, ile mogłam. Razem z całym moim teamem włożyliśmy w ten występ 200 %, całe nasze serca, jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego występu. Pamiętajcie, że nie ma tutaj przegranych, wszyscy jesteśmy wygrani, dla mnie wygraną jest bycie tutaj, ten wspaniały czas i to, że mogłam Wam przekazać tyle swojej energii, swoich emocji, zaprezentować to, co chciałam zaprezentować – kontynuowała Luna.

– Mam nadzieję, że ta piosenka zostanie jeszcze z Wami i wracam do Polski z nową energią, będę kończyć swój album, mam nadzieję, że będziecie tam ze mną. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie, za głosy, ściskam Was bardzo mocno. We built the tower – dodała Luna w relacji na Instagramie.

Porażka Luny na Eurowizji. Polacy są wściekli: Tak się kończy promowanie bogatych córeczek