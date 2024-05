Porażka Luny na Eurowizji. Polacy są wściekli: Tak się kończy promowanie bogatych córeczek

We wtorek 7 maja na scenie w Malmo w Szwecji zaprezentowało się piętnastu artystów, w tym reprezentująca Polskę w tym roku 24-letnia Luna z piosenką „The Tower”. Standardowo po wszystkich występach to widzowie decydowali, kto przejdzie do finału imprezy, który zaplanowany jest na sobotę 11 maja. Niestety, ich decyzją Luna znalazła się wśród artystów, którzy odpadli w pierwszym etapie tegorocznej eurowizyjnej batalii. Oprócz Polski z konkursem pożegnali się też reprezentanci Australii, Azerbejdżanu, Islandii i Mołdawii.

Już sam wybór Luny na reprezentantkę naszego kraju na Eurowizji budził wśród Polaków skrajne opinie. Wiele osób krytykowało także piosenkę artystki, a po wczorajszym półfinale także bogate w efekty specjalne show. Po tym, jak odpadła z konkursu, było tylko gorzej.

Luna poza Eurowizją. Polacy krytykują jej występ

„No cóż... Tym razem finał bez Polski” – napisała w mediach społecznościowych po finale Telewizja Polska, która transmitowała imprezę, dając internautom szanse wypowiedzieć się na temat tego, co o tym myślą.

„Dalej kombinujcie przy preselekcjach... pomimo całej sympatii do Luny, ten awans nam się po prostu nie należał”; „Nie dziwię się, wokal tak słaby, że szkoda uszu. Może to będzie nauczka dla jury, żeby poszli za głosem ludu a nie znajomości”; „Jestem pewna, że Justyna przeszłaby dalej. No cóż, może niektórzy nauczą się na swoich błędach”; „Śpiewała tak nisko, że ledwie było ją słychać, a jak zaczęła się ruszać to już w ogóle nie dawała rady”; „Niestety wokalnie jej występ był słaby”; „To było do przewidzenia” – piszą.

Luna na razie nie skomentowała swojej porażki na Eurowizji. W jej mediach społecznościowych pod fotkami z pierwszego półfinału pojawiło się wiele słów wsparcia, także od polskich artystów – w tym między innymi Ralpha Kamińskiego. „Powinien być finał!” – napisał. Niestety i pod tym wpisem, wielu Polaków dało wyraz swojemu niezadowoleniu.

„Przeprośmy Blankę. Bo Blanka coś pokazała w porównaniu do niej. Ona tańczyć nie umie, tym bardziej śpiewać, od początku wiedziałam że się nie dostaniemy. Gdyby Justyna pojechała gwarantowany finał”; „Najgorszy występ Polski od samego początku trwania Eurowizji! Wstyd.”..; „Tak się kończy promowanie bogatych córeczek bez talentu”; „Rezultat do przewidzenia” – czytamy.

