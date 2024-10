Dagmara Kaźmierska ogłasza wielki powrót. „Jak Feniks z popiołów”

Przypomnijmy, Dagmara Kaźmierska przez długi czas była uwielbianą celebrytką. Wszystko za sprawą programu TTV „Królowe życia”, w którym występowała przez 12 sezonów. Zebrała imponującą liczbę 1,2 mln obserwujących na Instagramie, a stacje telewizyjne postanowiły promować ją w kolejnych formatach. Wzięła udział w „Tańcu z Gwiazdami”, w którym tańczyła z Marcinem Hakielem, ale też innych programach, w tym „Pamiętnikach z wakacji” czy „Dagmara szuka męża”.

Stacja Polsat musiała jednak mierzyć się z krytyką w związku z promowaniem celebrytki – odkąd Kaźmierska zadebiutowała w telewizji wiadomo było, że ma za sobą kryminalną przeszłość. Szczegóły na ten temat opublikował jeszcze w trakcie trwania show portal Goniec.pl, którego dziennikarz zajrzał w akta sprawy, z których szybko zaczął jawić się zupełnie inny obraz Kaźmierskiej, niż pokazuje ona w telewizji. Stacje zaczęły wtedy odcinać się od celebrytki – „Królowe życia” zostały usunięte z Playera, a Polsat zmienił swoją ramówkę i przestał emitować „Dagmara szuka męża”.

„Kochani, nie odzywałam się do was kilka ostatnich dni. Jestem tylko człowiekiem, potrzebowałam się zmierzyć z tym co się wydarzyło. Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w mediach jako Królowa, a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które rzekomo miałam popełnić” – napisała celebrytka na swoim profilu na Instagramie, komentując aferę.

Dagmara Kaźmierska wraca do telewizji? „Jak Feniks z popiołów”

Od tamtej pory Kaźmierska przebywa głównie za granicą i nie zamieszcza wielu materiałów w swoich mediach społecznościowych. Jej ostatnie posty dotyczyły powodzi w Kłodzku i okolicach. Teraz jednak pojawiły się na jej profilu zdjęcia z Pekinu.

„Boże, kiedy ja w końcu dorosnę? Mnie to już chyba do śmierci najbardziej będą cieszyć zabawki, błyskotki i inne duperele. Ale czy mi z tym źle? Dużo miłości dla Was kochani” – napisała pod serią fotek ze stolicy Chin.

Później z kolei fotki z Kaźmierską zamieścił Hubert Janczak (@drunkbutelegant), informując o „sekretnym projekcie”.

„Już wkrótce odpalamy nasz sekretny projekt! W tym celu ruszyliśmy aż do Chin, by nagrać dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Jak Feniks powstaje z popiołów, tak i my wracamy z nową energią i świeżymi pomysłami. Szykujcie się na coś niezwykłego – to dopiero początek!” – opisał.

Komentarze pod postem są głównie pozytywne. „Długo kazałaś na siebie czekać ale w końcu”; „Czekam z niecierpliwością na kolejną bombę z Tobą kochana”; „Wspieram kibicuje”; „I za to Panią kocham Pani Dagmarko”; „Nie mogą się doczekać!” – piszą internauci.

