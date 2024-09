To oni zaśpiewali nową wersję „Moja i Twoja Nadzieja”. Mamy zdjęcia gwiazd z planu teledysku

Już dzisiaj – w czwartek, 26 września – premierę będzie miał teledysk do nowej wersji utworu „Moja i Twoja Nadzieja”, który powstał w ramach akcji Telewizji Polskiej #RazemDlaWas niosącej pomoc ofiarom powodzi w południowo-zachodniej Polsce. Teledysk jako pierwsi zobaczą widzowie programu informacyjnego „19.30”. Natomiast o godzinie 19:30 utwór premierowo usłyszą słuchacze czołowych stacji radiowych w Polsce: Polskiego Radia (Jedynka, Trójka, Czwórka, Polskie Radio 24 i Polskie Radio dla Ukrainy), RMF FM, RMF Maxx, RMF Classic i RMF24 (Grupa RMF), Radia ZET, Chillizet, Meloradia, Radia Złote Przeboje, Rock Radia i Radia Pogoda (Grupa Eurozet), Radia Eska, Eski 2 i Eski Rock (Grupa ZPR) oraz Radia 357.

Inicjatywa „Moja i Twoja Nadzieja” zjednoczyła największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej oraz partnerów, którzy wspólnie chcą nie tylko podnieść na duchu poszkodowanych, ale przede wszystkim zaoferować im realną pomoc. Telewizja Polska w tydzień na pomoc ofiarom powodzi zebrała 11,5 miliona złotych.

Kto zaśpiewał w nowej wersji utworu „Moja i Twoja Nadzieja”?

Nowa wersja utworu „Moja i Twoja Nadzieja” (słowa Katarzyna Nosowska, muzyka Piotr Banach) jest teraz integralną częścią akcji Telewizji Polskiej #RazemDlaWas, której celem jest mobilizacja Polaków do wsparcia poszkodowanych przez powódź. Akcja obejmuje zarówno działania w mediach, jak i bezpośrednią pomoc na terenach dotkniętych katastrofą.

W nagraniu teledysku „Moja i Twoja Nadzieja” wzięli udział: Kasia Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Kamil Bednarek, Tomson i Baron, Mela Koteluk, Natalia Szroeder, Natalia Przybysz, Reni Jusis, Sebastian Karpiel-Bułecka, Błażej Król, Tomek Makowiecki, Patrycja Markowska, Tomasz Organek, Bovska, Kayah, Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny, Ania Wyszkoni, Małgorzata Ostrowska, Natalia Niemen, Kasia Kowalska, Zbigniew Hołdys, Arek Kłusowski, Dawid Tyszkowski, Bela Komoszyńska, Roman Osica, Barbara Wrońska, Oskar Cyms, Wiktor Dyduła, Zalia, Kathia, Piotr Zioła, Meek, Oh Why? oraz DIMoN.

W produkcję teledysku byli zaangażowani m.in.: Armin Kurasz – reżyseria, Jan Kidawa-Błoński – montaż, ATM System Sp. z o.o. – kamery wraz z osprzętem i oświetlenie, GMB Pro Sound Sp. z o.o. – nagłośnienie, Scorpio Team grip – sprzęt realizacyjny, Agencja Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP – produkcja oraz Black Photon Sp. z o.o. – postprodukcja. Teledysk nagrano w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej.

Wszystkie strony zaangażowane w produkcję teledysku zrezygnowały ze swoich wynagrodzeń i pracują przy nim całkowicie charytatywnie.

Pomysłodawcy i organizatorzy akcji podkreślają, że utwór „Moja i Twoja Nadzieja” symbolizuje wspólnotę w najtrudniejszych chwilach, jest wyrazem solidarności, a zarazem wezwaniem do działania. Premiera piosenki będzie połączona z szeroką kampanią pomocową, w której każdy Polak będzie mógł przyczynić się do odbudowy zalanych terenów i wsparcia poszkodowanych. W 1997 roku tak wyglądał teledysk do utworu:

