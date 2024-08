Edward Miszczak szczerze o współpracy z Filipem Chajzerem. „Nie jest gotowy”

W ostatnich tygodniach niezwykle głośno jest o poczynaniach Filipa Chajzera, które są krytykowane przez wiele osób. Choć wcześniej mówiono, że prezenter po udziale w „Tańcu z gwiazdami” może liczyć na posadę w Polsacie, okazało się, że do tego nie dojdzie. Teraz do sprawy odniósł się Edward Miszczak.

Edward Miszczak o Filipie Chajzerze

Po tym, jak Filip Chajzer odpadł z „Tańca z gwiazdami”, wydał swoją książkę i otworzył dwa punkty gastronomiczne w Warszawie. Równocześnie podobno dyrektor programowy Polsatu rozważał wówczas powrót na antenę teleturnieju „Idź na całość” (który niegdyś prowadził Zygmunt Chajzer) i typował go jako prowadzącego. Niektórzy spekulowali również, że 39-latek pojawi się w nowej śniadaniówce.

Wszystko zmieniło się, kiedy światło dzienne ujrzały kontrowersje związane z fundacją Filipa Chazjera, jego wulgarne wpisy oraz wypowiedzi, a także temat walki Fame MMA, w której miał wziąć udział. Choć Edward Miszczak darzy byłego prezentera „Dzień Dobry TVN” sympatią, portale plotkarskie donosiły, że dyrektor programowy Polsatu uważa, iż jest on „zbyt wielkim ryzykiem w kwestii wizerunkowej”. – Po emocjach związanych z zaangażowaniem do „Tańca z gwiazdami” Dagmary Kaźmierskiej, stacja ma dość skandali. Zarząd nie życzy sobie żadnych problemów wizerunkowych, bo to w pewien sposób odbija się także na wynikach finansowych – mówił wówczas informator „ShowNews”.

Teraz do sytuacji odniósł się sam Edward Miszczak. Podczas ramówki Polsatu reporterka „Plejady” wprost zapytała 69-latka, dlaczego Filip Chajzer nie znalazł się w gronie prowadzących nowego pasma śniadaniowego „Halo, tu Polsat”. Wówczas dyrektor programowy stacji zdobył się na szczerość.

– Jesteśmy za dużą stacją, żeby indywidualnie rozważać kwestie kontaktów na rynku. Jaka sama pani powiedziała, to są trzy dni w tygodniu, więc Filip się w tym zestawie nie zmieścił. Prywatnie myślę, że nie jest gotowy do pracy na żywo – ocenił Edward Miszczak.

