Robert Lewandowski korzysta z medycyny estetycznej? „Porównaliśmy zdjęcia”

Po piątkowym meczu, w którym przegraliśmy z reprezentacją Austrii i ostatecznie przekreśliliśmy swoje szanse na Euro 2024, w sieci pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy wymierzonych w Roberta Lewandowskiego. Dziennikarze „Le Figaro” stwierdzili: „Napastnik FC Barcelony otrzymał więcej żółtych kartek, niż oddał strzałów”, natomiast ekspert „Sportowych faktów” dodał, że „polska piłka potrzebuje nowej gwiazdy”, bo „era po Robercie Lewandowskim, której baliśmy się jak ognia, już się rozpoczęła”.

Wiadomo jednak, że takie zainteresowanie kapitanem polskiej drużyny nie jest rzadkością. Media na całym świecie przyglądają się nie tylko jego grze, ale także życiu prywatnemu i codzienności. Nic dziwnego, że Robert Lewandowski stara się sprawiać jak najlepsze wrażenie, równocześnie przykładając dużą wagę do swojego wyglądu. W jaki sposób? Ostatnio specjaliści wyjaśnili, jak ceniony piłkarz dba o swoją urodę.

Czy Robert Lewandowski poprawiał swój wygląd?

Chociaż Robert Lewandowski uznawany jest za najlepszego piłkarza w historii polskiego futbolu, który w dodatku gra na światowym poziomie, to – jak piszą „Sportowe Fakty” – nie jest już kilerem, ani „człowiekiem, który dźwiga ciężki głaz na własnych plecach i jeżeli ugną mu się nogi, to dojdzie do tragedii”. Eksperci donoszą bowiem, że nasz kapitan „nie ma już tego błysku, co kiedyś i przestał być zawodnikiem posiadającym supermoce”, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę upływający czas.

Polski napastnik w tym roku będzie obchodził swoje 36. urodziny. Choć mijające lata poniekąd odbijają się na jego formie, to trzeba przyznać, że nie na wyglądzie, gdyż piłkarz dba o swoją urodę. Wiadomo, że zdrowo się odżywia i trenuje, jednak to nie wszystko. Niedawno jego wygląd oceniła doktor Anna Kropiwnicka (znana w sieci jako „Lekarka w w wielkim mieście”) w rozmowie z „Plotkiem”.

– Można się dopatrzeć, że na przestrzeni lat mógł poddać się bardzo subtelnemu modelowaniu ust kwasem hialuronowym. Myślę, że zabiegi z zastosowaniem toksyny botulinowej w okolicy czoła również nie są mu obce. (...) Myślę, że poznał magię laseroterapii, radiofrekwencji mikroigłowej, a może nawet stymulatorów – stwierdziła.

Swój czas na dokładniejszą analizę i porównanie zdjęć Roberta Lewandowskiego z różnych etapów jego kariery, poświęcił z kolei kosmetolog Adam Piekut. Ekspert zauważył, że na początku swojej drogi piłkarz miał problematyczną cerę, a także dużą mimiczność twarzy. Z kolei obecnie jego cera wygląda na bardzo wygładzoną. – Po upływie 20 lat na twarzy Roberta widzimy piękną, gładką cerę, co może być efektem zabiegów naturalnie odżywczych, takich jak mezoterapia igłowa wykonana osoczem własnej krwi, czyli tzw. wampirzy lifting – ocenił specjalista w rozmowie z „Plotkiem”, uzupełniając, że „twarz jest wspomagana przez iniekcyjne usuwanie zmarszczek”, a „zmarszczki mimicznie nie zagościły na stałe, to znak, że mogą być one umiejętnie regulowane”.

– Porównaliśmy zdjęcia Roberta z każdego miesiąca na przestrzeni ostatnich dwóch lat i można łatwo zaobserwować zmniejszającą i za kilka miesięcy zwiększającą się mimiczność. (...) Cały czas wygląda świeżo, zdrowo i męsko, a ewentualne zabiegi medycyny estetycznej eksponują jego urodę, a nie zmieniają rysów twarzy – dodał kosmetolog.

instagramCzytaj też:

Krzysztof Skiba kpi z Roberta Lewandowskiego. „W reprezentacji nie strzela”Czytaj też:

Anna Lewandowska zachwyciła stylizacją na meczu. Na buty wydała majątek