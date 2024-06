Anna Lewandowska zachwyciła stylizacją na meczu. Na buty wydała majątek

W piątkowy wieczór 7 czerwca na PGE Narodowy w Warszawie nasi piłkarze zmierzyli się z reprezentacją Ukrainy. Ku radości zebranych kibiców, spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla gospodarzy. Choć tym razem w wyjściowym składzie zabrakło m.in. Wojciecha Szczęsnego czy Roberta Lewandowskiego, to Anna Lewandowska i tak pojawiła się na trybunach, by wesprzeć drużynę. Uwagę przykuwała jej stylizacja.

Stylizacja Anny Lewandowskiej na meczu Polski z Ukrainą

Obecnie piłkarze reprezentacji Polski intensywnie przygotowują się do mistrzostw Europy. Wiadomo, że na Euro w Niemczech nasza drużyna zmierzy się z Holandią (16 czerwca), Austrią (21 czerwca) oraz Francją (25 czerwca). Przed tymi starciami jednak polscy sportowcy mają w planach jeszcze rozegranie dwóch meczów towarzyskich – w poniedziałek 10 czerwca czeka ich mecz z Turcją, natomiast w piątkowy wieczór spotkali się na murawie z reprezentacją Ukrainy.

Z trybun polskich piłkarzy dopingowali m.in. mama Roberta Lewandowskiego, czyli Iwona Lewandowska z partnerem, ale także Zofia Ślotała z mężem, Paulina Krupińska, Sebastian Karpiel-Bułecka oraz Anna Lewandowska. Nie jest zaskoczeniem, że gdy tylko trenerka pojawiła się na stadionie, od razu przykuła uwagę paparazzi. Wiedząc, że nie pozostanie niezauważona, sportsmenka przyłożyła wagę do swojej stylizacji.

Otóż Anna Lewandowska postawiła na wyrazisty look ze skórzanymi elementami. Pokazała się w „małej czarnej”, czyli klasycznej, ciemnej sukience mini, do której dobrała oryginalne dodatki. Na głowę założyła granatową czapkę z daszkiem z napisem „Vogue”, która pochodzi ze sklepu internetowego kultowego magazynu modowego i można ją zakupić (teraz na przecenie) za 35 ruro, czyli około 152 zł.

Do tego dobrała czerwoną, obszerną kurtkę oversize, wykonaną ze skóry naturalnej. Okrycie zdobione srebrnymi okuciami i zapinane z przodu na suwak oraz napy, pochodzi z atelier polskiej marki Affair. Projekt jest już wyprzedany, ale można było go nabyć za 520 euro, czyli 2252 złotych. Ponadto Anna Lewandowska look uzupełniła skórzanymi butami ze sprzączkami w kowbojskim stylu. Owy produkt z kolekcji Miu Miu, o wartości 2670 dolarów (około 10690 złotych), nadał całości nieco buntowniczego charakteru.

Jak Wam się podobał jej look?

