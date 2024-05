Opole znów połączy? To oni, po 8 latach, ponownie pojawią się na antenie TVP!

61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu potrwa od piątku 31 maja do 2 czerwca, a na scenie pojawią się gwiazdy, które przez ostatnie 8 lat nie gościły w Opolu. Jak zwykle nie mogło zabraknąć koncertu „Debiutów” i „Premier”, będzie też jubileusz Michała Bajora oraz hołd dla Janusza Kondratowicza. Odbędzie się również dawno nie widziany Kabareton.

Dyrektorem artystycznym tegorocznego Opola jest Wojciech Iwański, a za oprawę muzyczną odpowiada Adam Sztaba.

— Będzie to festiwal piosenki. Mówię o tym nie bez powodu, bo w ostatnich latach wydawało mi się, że był to festiwal tańca. Chcemy, żeby to było święto piosenki — mówił podczas konferencji Wojciech Iwański.

Podczas 3-dniowej imprezy zaproponowano spektakularne koncerty. Festiwal zacznie koncert „Premier”, w którym pojawią się Piotr Cugowski, Alicja Szemplińska, Lanberry, Czesław Mozil i dawno nie widziana Tatiana Okupnik, która wraca na scenie po urlopie macierzyńskim. A nad całością będą czuwać prowadzący Andrzej Piaseczny i Kayah, która pojawi się na festiwalu po 8 latach. Późnym wieczorem sceną zawładną debiutanci z piosenkami Czesława Niemena.

Tego dnia odbędzie się także recital Michała Bajora, w którym gościem będzie Alicja Majewska. Artystka podzieliła się z nami swoimi wspomnieniami z festiwalem.

— Przed laty Opole miało ogromne znaczenie. Zaproszenie albo brak zaproszenia to był ogromny stres. Ja jeździłam do konkursów „Premier” i parę nagród stamtąd przywiozłam. To było zawsze święto piosenki. Wcześniej jeździliśmy tam na cały tydzień, słuchaliśmy siebie wzajemnie, byliśmy na wszystkich próbach. Z sentymentem wspominam czas — mówi Alicja Majewska.

Sobota upłynie pod znakiem rocka. Na scenie w koncercie „Super Jedynek” pojawią się zespoły Bajm, Kobranocka, Lady Pank, Big Cyc, Wilki oraz także Kasia Kowalska. A po nich odbędzie się kabareton, który powróci po latach na deski amfiteatru. Wydarzenie poprowadzi Piotr Bałtroczyk.

Niedziela to wielkie widowisko w hołdzie dla Janusza Kondratowicza, który wylansował wiele hitów dla Anny Jantar i Haliny Frąckowiak. W koncercie potwierdzili udział Kayah, Ania Karwan, Bovska, Kasia Moś, Mietek Szcześniak, Roxie Węgiel i wielu innych. O festiwalu i swoich wystąpieniach opowiedziały nam gwiazdy niedzielnego koncertu.

Bovska zaśpiewa piosenkę Haliny Frąckowiak „Dancing Queen”. — Jest to piosenka o silnej kobiecie, więc cieszę się, że trafiła w moje ręce. Cieszę się, że będzie w aranżacji Adama Sztaby razem ze wspaniałą orkiestrą, z którą miałam już okazję robić próby. Jest to wielkie wyzwanie, bo to inny rodzaj stresu — mówi nam artystka.

Kasia Moś od lat występuje na deskach amfiteatru opolskiego, dlatego nie było trudna ją przekonać do przyjęcia tegorocznego zaproszenia. — To jest zawsze wielka nobilitacja, radość i szczęście. Tym bardziej, że w tym roku Adam Sztaba robi aranże, jest dyrektorem artystycznym. My znamy się już wiele lat, z Adamem często śpiewam i występuję. W tym roku śpiewam duet z Andrzejem Lampertem, którego podziwiam, jest wielkim wokalistą i człowiekiem. Zaśpiewamy „Jaka jesteś Mario”, a solo zaśpiewam bluesowy utwór — mówiła Kasia Moś.

Ania Karwan cieszy się, że w tym roku w Opolu wygrał artyzm i piosenka, a nie dominujące w poprzednich latach upolitycznienie. Artystka po 5 latach od debiutu na scenie opolskiej wróci na scenę i zmierzy się z dwoma wielkimi hitami, m.in. piosenką Anny Jantar „Radość najpiękniejszych lat”.

— Ja bardzo zawsze lubiłam śpiewać cudze piosenki, jednak teraz jest to o tyle trudne, ponieważ Adam Sztaba napisał bardzo trudne aranże i są one tak wzruszające, że ciężko jest mi podejść do tego projektowo. Ja jestem w to tak zaangażowana i ciężko mi uwierzyć, że to już za tydzień. Odliczam dni — powiedziała Ania Karwan.

