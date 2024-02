Joanna Opozda może stracić mieszkanie. Nieruchomość chce odebrać jej ojciec

Nie jest tajemnicą, że Joanna Opozda mierzy się z dużymi problemami rodzinnymi, nie tylko ze swoim (jeszcze) obecnym mężem, którym pozostaje Antoni Królikowski, ale także z ojcem. Teraz media obiegła informacja, że Dariusz Opozda wytoczył aktorce kolejną sprawę sądową.

Konflikt Joanny Opozdy z ojcem

Wiadomo, że Joanna Opozda i Dariusz Opozda nie pozostają w dobrych relacjach. „Człowiek ten, który niestety jest moim biologicznym ojcem, wielokrotnie pokazał w moim życiu swoją »odpowiedzialność« w stosunku do mnie czy mojej mamy. Całość spina użycie przez niego broni palnej w głośnym medialnie incydencie” – pisała w sieci aktorka o swoim tacie.

W zeszłym roku spotkali się nawet w sądzie, gdyż artystka wytoczyła mu sprawę. Pragnęła, by Dariusz Opozda dostał prawny zakaz wypowiadania się na jej temat „celem pohamowania rozpowszechniania informacji m.in. na temat jej życia. Informacji i opinii jakich żaden odpowiedzialny i dojrzały człowiek–ojciec nigdy by nie rozpowszechniał”. Ta kwesta została rozstrzygnięta jej zwycięstwem, teraz jednak okazuje się, że to nie koniec.

Otóż do niedawna Joanna Opozda mieszkała w komfortowym, blisko 70-metrowym apartamencie na warszawskiej Woli, znajdującym się na strzeżonym osiedlu. Kilka lat temu aktorce podarował nieruchomość ojciec. Teraz Dariusz Opozda w rozmowie z „Faktem” potwierdził, że chce to lokum córce odebrać. „Tak, cofam darowiznę” – napisał.

W związku z tym już w połowie roku 2024 rozpocznie się ich kolejna batalia sądowa – tym razem w Busku-Zdroju, gdzie mieszka Dariusz Opozda. Powodem cofnięcia darowizny mieszkania ma być „rażąca niewdzięczność”. Otóż mężczyzna uważa, że rodzina, w tym córka Joanna, nie pomogła mu, gdy uległ poważnej kontuzji na Madagaskarze w sierpniu 2021 roku. Jak podaje „Fakt”, ojciec aktorki wielokrotnie podkreślał w sieci, że „gdyby otrzymał na czas pieniądze na transport do lepszego szpitala, nie miałby poważnych problemów zdrowotnych”. Do dziś porusza się o kulach, a niedawno przeszedł kolejną operację.

Warto jednak dodać, że nawet jeżeli Dariuszowi Opoździe uda się wygrać sprawę, Joanna Opozda będzie miała gdzie mieszkać. Aktorka pod koniec 2023 roku kupiła bowiem mieszkanie za wszystkie swoje oszczędności i wyprowadziła się z nieruchomości podarowanej przez ojca. Na pewno cała sytuacja będzie ją jednak kosztować wiele nerwów.

Czytaj też:

Burzliwy początek rozwodu Królikowskiego i Opozdy. Światło dzienne ujrzały kulisy pierwszej rozprawyCzytaj też:

Opozda doniosła do prokuratury na Królikowskiego. Teraz sama może mieć problemy