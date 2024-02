Burzliwy początek rozwodu Królikowskiego i Opozdy. Światło dzienne ujrzały kulisy pierwszej rozprawy

O kulisach relacji Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego od kilku lat rozpisują się rodzime media, ujawniając coraz to nowsze informacje. Małżonkowie niejednokrotnie sami nagłaśniali kolejne fakty, publicznie się krytykując. We wtorek 20 lutego w końcu ruszyła ich rozprawa rozwodowa. Nie zabrakło wielkich emocji.

Pierwsza rozprawa rozwodowa Opozdy i Królikowskiego

W trakcie swojego związku Joanna Opozda i Antoni Królikowski wielokrotnie ze sobą zrywali i znów się schodzili. Finalnie wzięli ślub latem 2021 roku. Wówczas aktorka była już w ciąży i spodziewała się ich synka Vincenta. Niestety sielanka nie trwała długo i małżonkowie byli ze sobą zaledwie kilka miesięcy. W mediach było głośno o tym, że artysta zakochał się w sąsiadce i porzucił ciężarną żonę.

Choć od tych wydarzeń minęły już ponad dwa lata, a w międzyczasie wzajemnie wytaczali wobec siebie kolejne oskarżenia, nadal są małżeństwem. Do pierwszej rozprawy rozwodowej doszło we wtorek 20 lutego punktualnie o godz. 9:00 w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Z wywieszonej w budynku wokandy wynikało, że to nie aktorka złożyła pozew rozwodowy – powodem w sprawie jest Antek Królikowski, a pozwaną Joanna Opozda.

Skłóceni małżonkowie nie musieli osobiście przychodzić do sądu, bowiem rozprawa odbywała się w trybie zdalnym, jednak i tak nie brakowało w jej trakcie wielkich emocji. Otóż w sprawie powołano dwóch świadków. Co ciekawe, jednym z nich była Joanna Krochmalska, była żona Piotr Marca, znanego jako Liroy. Para rozwiodła się w 2022 roku, a była żona rapera nie szczędziła wtedy ostrych słów pod jego adresem.

Kobieta zarzucała raperowi, że odkąd zajął się polityką, stał się wobec niej agresywny. Równocześnie podobno muzyk wspiera aktora w jego sprawach związanych z zażywaniem marihuany, można więc przypuszczać, że powołanie na świadka byłej żony Liroya, może nie być korzystne dla aktora.

„Fakt” donosi, że „pełne emocji zeznania, składane przez świadków oraz skłóconych małżonków, trwały ponad dwie i pół godziny”. Chociaż rozprawa była niejawna, to od czasu do czasu z sali sądowej dochodziły podniesione głosy, świadczące o wzburzeniu uczestników rozprawy.

Wiadomo, że to nie koniec batalii sądowej Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy, gdyż rozprawa nie rozstrzygnęła definitywnie ich sporu, a sąd nie podjął decyzji w sprawie rozwodu. Wyznaczono za to termin następnej rozprawy. Odbędzie się ona w czerwcu 2024 roku i – jak zdradził w rozmowie z „Faktem” prawnik aktora – na to, by sprawa szybko się zakończyła, nie ma co liczyć.

