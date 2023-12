Kargul i Pawlak powracają w „Sami swoi. Początek”. Nowy zwiastun chwyta za serce

W najnowszym zwiastunie filmu wracamy do początku zabawnej relacji między Kargulem i Pawlakiem. „Jak zaczął się słynny spór?” – pojawia się pytanie, a wtedy na ekranie widzimy głównych bohaterów w wieku nastoletnim, toczących już ze sobą małe wojny.

Zapowiedź filmu zwiastuje także, że będziemy mieć w nim do czynienia z trójkątem miłosnym między Kazimierzem, Nechajką Słobodzian i Manią Ziębicką. Pawlak staje przed nielada wyborem – w jednej kobiecie jest zakochany, ale to ta druga jest bogata. „Nie ten wygrywa, co chce cudzy los poprawić, ale ten, co chce swój wybrać” – radzi mu wujko Pecyn.

Zwiastun daje widzom do zrozumienia, że film Artura Żmijewskiego będzie połączniem humoru z wielką historią w tle, kiedy to Kargul i Pawlak zanim trafili na Ziemie Odzyskane, byli sąsiadami we wsi na Kresach na terenie obecnej Ukrainy.

„Sami swoi. Początek”. Ten film miał powstać już w latach 60.

Co ciekawe, to właśnie ten rozdział opowieści o dwóch bohaterach miał powstać jako pierwszy, jednak nie sprzyjały temu okoliczności polityczne lat 60. Autorem scenariusza filmu „Sami swoi. Początek” (na podstawie książki „Każdy żyje jak umie”), podobnie jak wszystkich innych części sagi, jest Andrzej Mularczyk. Tworząc go, inspirował się prawdziwymi wydarzeniami i historią własnej rodziny. Pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka był jego stryj.

W nowych „Samych swoich” zagrali: Adam Bobik (Kazimierz Pawlak), Karol Dziuba (Władysław Kargul), Paulina Gałązka (Nechajka Słobodzian), Weronika Humaj (Mania Ziębicka), Zbigniew Zamachowski (Kacper Pawlak), Katarzyna Krzanowska (Maryjka Pawlak), Mirosław Baka (Ziębicki), Wojtek Malajkat (Ksiądz), Anna Dymna (Pecynicha), Janusz Chabior (Wincenty Kargul), Adam Ferency (Wujko Pecyn), Agnieszka Suchora (Ziębicka).

„Sami swoi. Początek”. Pierwsze zdjęcia z planu filmu Artura Żmijewskiego

Film „Sami swoi. Początek” zadebiutuje w kinach 16 lutego 2024 roku.

