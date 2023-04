Leon Myszkowski wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”? Nawiązał do oficjalnego zaproszenia

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” to program uwielbiany przez Polaków. Od 13 edycji gości w Polsacie, a fani z niecierpliwością czekają na kolejną odsłoną, która pojawi się już jesienią.

Fanów „Tańca z Gwiazdami” czekają spore zmiany

Mimo że zostało jeszcze trochę czasu, to do mediów co rusz trafiają nowe informacje. Niedawno głośno było o zmianie dnia premiery, prawdopodobnie odcinki będą ukazywać się nie w poniedziałek, a nie w niedzielę. Dodatkowo w 14. sezonie „Tańca z Gwiazdami” zmagania uczestników ma oceniać tylko trójka jury. Żadna z tych informacji nie jest jeszcze potwierdzona.

Leon Myszkowski wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”?

Jednym z uczestników tanecznego show, na którym wyjątkowo zależy produkcji, jest Leon Myszkowski. Syn Justyny Steczkowskiej poszedł w ślady mamy i jest obecny w polskim show-biznesie. Jest DJ-em i zajmuje się tworzeniem muzyki. Teraz w rozmowie z Plejadą Myszkowski został zapytany, czy faktycznie pojawi się w „Tańcu z Gwiazdami”.

– Szczerze mówiąc, nic o tym nie wiem. Nie dostałem żadnego oficjalnego zaproszenia. Czy bym poszedł? Szczerze mówiąc, bliżej mi by było oczywiście pod kątem tanecznym do pana Mariusza Pudzianowskiego, taki słoń w składzie porcelany, bo ja nie umiem tańczyć – wyznał.

Syn Steczkowskiej nawiązał też do show „Ninja Warrior Polska”, w którym brał udział. Dodał, że tamten format był mu dużo bliższy. – Jak raz zostałem zabrany przez Ksenię na zajęcia bachaty, to po godzinie pani instruktor uznała, że nic z tego nie będzie – dodał z rozbawieniem.

Na koniec przyznał, że jego udział w popularnym programie nie zależy od niego, a od produkcji. Wygląda na to, że Leon Myszkowski nie mówi ostatecznego „nie”.

