Leon Myszkowski, syn Justyny Steczkowskiej, poszedł w ślady mamy. Poznajcie go bliżej

Leon Myszkowski jest synem Justyny Steczkowskiej i architekta oraz modela Macieja Myszkowskiego. Na świat przyszedł 1 września 2000 roku. Chłopak skończył Liceum filmowe przy Warszawskiej Szkole Filmowej. Na tym jednak na razie zakończyła się jego edukacja. Syn Steczkowskiej pracuje jako DJ, gra w klubach i spędza czas w studiu produkcyjnym. Leon Myszkowski, tak jak jego mama, jest jedną z gwiazd Sylwestra Marzeń z Dwójką, dzięki czemu pozna go szersza publiczność.

Leon Myszkowski – kariera

Po chwilowej fascynacji modelingiem chłopak w całości postanowił się poświęcić muzyce. Leon Myszkowski ma na swoim koncie udział w kilku pokazach odzieży sportowej. Obecnie Leon Myszkowski tworzy duet Mike & Laurent. Jego pseudonim to Laurent, natomiast tajemniczy Mike to Michał Harasimiuk. W maju Mike & Laurent stworzyli „klubowy” numer dla mamy Myszkowskiego. Steczkowska nie ukrywała, że kawałek „nie jest w jej stylu, ale czego się nie robi z miłości do swoich dzieci”. Piosenka nosi tytuł „Now”.

To jednak nie koniec talentów Leona Myszkowskiego. Chłopak ma za sobą debiut pisarski w postaci książki kucharskiej. W internecie prowadził też własny program o tej samej tematyce.

Leon Myszkowski – życie prywatne

Leon Myszkowski mimo młodego wieku tworzy trwały związek z Ksenią Ngo. Dziewczyna jest 11 lat starsza od syna Justyny Steczkowskiej i jest kosmetolożką. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie chwali się wspólnymi chwilami z ukochanym. Wygląda na to, że wybranka Myszkowskiego ma dobry kontakt z jego mamą, zdarza się, ze wspólnie pozują podczas branżowych imprez.

