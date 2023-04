Grażyna Torbicka zdradziła sekret swojej urody. „Mojej twarzy nigdy nie dotknął skalpel”

Trudno uwierzyć, że Grażyna Torbicka jest obecna w polskim show-biznesie już od ponad czterech dekad. Ostatnio córka legendarnej prezenterki Krystyny Loski pojawiła się na kanapie „Dzień Dobry TVN”. Marcin Prokop zapytał 63-latkę, co robi, że wciąż tak nienagannie się prezentuje.

Grażyna Torbicka zdradziła sekret swojej urody i sylwetki

Gwiazda podkreśliła, że nigdy nie korzystała z usług chirurga plastycznego. Podała też powód, dla którego nie zamierza się decydować na tego typu zabiegi.

– To, co daje nam, kobietom, promienną twarz, to jest radość i satysfakcja z życia. Medycyna estetyczna dla mnie to nie jest rozwiązanie. Nigdy o tym nie myślałam, a nawet jeśli się kiedykolwiek zastanawiałam, to przyznam szczerze, że jakakolwiek ingerencja w moją twarz jest dla mnie dużym dyskomfortem. Naturalne jesteśmy znacznie bardziej przekonujące – wyznała Grażyna Torbicka.

Dodała też, że jeśli jej zdrowie nie będzie tego wymagało, to nie zamierza się na to godzić. – Mojej twarzy nigdy nie dotknął skalpel chirurga i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nie dotknie, jeśli oczywiście nie będzie jakiejś potrzeby zdrowotnej – kontynowała gwiazda.

Mimo stanowczego stanowiska podkreśliła, że nie razi jej fakt, że inni wybierają inną drogę. – Chcę, żeby to było dobrze zrozumiane. Ja nie deprecjonuję oczywiście chirurgii plastycznej. Każdy robi to, co uważa za stosowne, co jest mu potrzebne. Ja nie potrzebuję tego, co więcej, uważam, że całe swoje zawodowe życie na tę twarz pracowałam, więc dlaczego mam ją teraz zmieniać? – zapytała retorycznie.

Co robi Grażyna Torbicka, by zachować świetną formę?

Grażyna Torbicka bardzo szczerze opowiedziała, co robi, by nienagannie i młodo się prezentować. Przyznała, że najważniejsze o poranku jest dla niej espresso oraz lodowata kąpiel twarzy. Torbicka nie używa zbyt wielu kosmetyków, ważne jednak, by dawały jej poczucie komfortu.

Dziennikarka opowiedziała też o diecie i aktywności fizycznej. – Ja nie znoszę czegoś takiego jak siłownia, natomiast uwielbiam spacery i po tej kawie, to jest 5 i 6-kilometrowy spacer. (...) jem wszystko, ale czasami pół porcji – zdradziła.

