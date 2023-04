Synowie Steczkowskiej i Górniak w „Tańcu z Gwiazdami”? Show ma wrócić do ramówki

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” to program uwielbiany przez Polaków. Przez lata emitowany był w TVN, a od 13 edycji pojawia się w Polsacie. Poprzedni sezon budził ogromne emocje, a każdy odcinek zaskakiwał fanów. Tematem, który nie schodził z pierwszych stron gazet, był Wiesław Nowobilski, który wysokie noty od widzów zdecydowanie zdobywał przez sympatię i urok osobisty. Kolejnym ważnym elementem minionego sezonu była poważna choroba Karoliny Pisarek. Mimo przeciwności losu modelka nie poddała się i została w show.

Ostatecznie Złotą Kulę zwyciężyła Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński. Prezenterka Polsatu pokonała Jacka Jelonka zaledwie kilkoma głosami.

„Taniec z Gwiazdami” wraca do ramówki Polsatu

Wygląda na to, że w jesiennej ramówce pojawi się kolejna edycja show. Jak donosi portal Pomponik, nowy sezon „Tańca z Gwiazdami” ma być emitowany w niedzielne wieczory, a nie jak do tej pory w poniedziałki. Produkcja ma już kontaktować się z kandydatami i sprawdzać ich dostępność właśnie w weekendy.

Według plotkarskiego portalu pierwszymi kandydatami do sprawdzenia swoich umiejętności na parkiecie mają być Allan Krupa i Leon Myszkowski. Obaj są młodzi, zajmują się muzyką, a popularnością cieszą się dzięki znanym mamom. Gdyby produkcji udało się przekonać Krupę i Myszkowskiego, to zapewne w programie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” pojawiłyby się ich kibicujące mamy: Edyta Górniak i Justyna Steczkowska.

Na razie nie wiadomo, na jakim etapie są negocjacje, a także kto jeszcze mógłby pojawić się na najsłynniejszym parkiecie w kraju.

