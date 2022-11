Radio Złote Przeboje obraziło Cleo. Chodzi o wykonanie piosenki Kory. Artystka odpowiedziała

Podczas imprezy z okazji 70-lecia TVP Cleo zaśpiewała piosenkę „To tylko tango” z „duecie” z Korą. Na tę okazję artystka postawiła na czarny strój i mroczniejszą scenerię, z jakiej słynna była legendarna Olga Sipowicz. Nagranie z występu pojawiło się już w serwisie YouTube:

Oczywiście wraz z tym, jak wideo obrazujące występ Cleo pojawiło się w internecie, pojawiły się też komentarze. Chociaż nie brakowało życzliwych, miłych wpisów, w których internauci gratulowali Cleo jej pomysłu, ale też głosu i wybranej na tę okazji stylizacji, pojawiły się też opinie, że nietrafionym pomysłem było mieszanie głosów Cleo z Kory. „Ona śpiewa jakieś disco polo dance, a dali ją do zupełnie innego repertuaru, którego nie udźwignęła”; „Lepiej się patrzy i słucha Pani od migowego. Cleo dramat”; „Zestawienie ikony polskiego rocka z osobą, która ostatnio śpiewa o serach i promocjach w reklamach to totalna profanacja. Kto na to pozwolił?”; „Jarmarczna śpiewaczka z pod szyldu imprezy pod remizą próbuje mierzyć sie z ikoną.... Słabe” – czytamy w sekcji komentarzy na YouTube.

Radio Złote Przeboje obraziło Cleo. Artystka odpowiada

Oliwy do ognia dolało to, że jedna z rozgłośni radiowych – Radio Złote Przeboje – zamieściła w swoich mediach społecznościowych zdjęcie Cleo, pytając obserwatorów: „Myślicie, że Kora przewraca się w grobie po tym duecie?”. Trenerka „The Voice of Poland” postanowiła odpowiedzieć.

„Co chcieliście osiągnąć takim niemiłym wpisem? Włożyłam masę serca w ten występ i starałam się jak najlepiej okazać szacunek dla twórczości Kory. Jestem zażenowana sytuacją, w której stacja radiowa grająca wielkie przeboje komunikuje się wpisami, chcąc wzbudzić negatywne emocje i prowokować hejt” – stwierdziła Cleo. „”Z szacunku do Kory nie powinniście schodzić do tak taniego sposobu na pobudzanie aktywności fanów i promocje swoich materiałów w sieci. Nie zachowujcie się jak portale plotkarskie, po prostu grajcie muzykę„ – dodała.

Post zniknął ze strony internetowej radia w kilka minut po tym, jak Cleo zamieściła swój wpis.

