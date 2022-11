Kevin Spacey usłyszy siedem nowych zarzutów. Prokuratura wydała oświadczenie

Prokuratura w Wielkiej Brytanii poinformowała, że dwukrotny zdobywca Oscara Kevin Spacey usłyszy siedem kolejnych zarzutów na tle seksualnym. Do przestępstw miało dojść od 2001 do 2004 roku. Jak wynika z przekazanych informacji, chodzi o trzy domniemane nieobyczajne napaści, trzy przestępstwa napaści na tle seksualnym i jedno przestępstwo polegające na doprowadzeniu osoby do czynności seksualnych bez zgody.

Gwiazdor wcześniej także usłyszał zarzuty dotyczące napaści na tle seksualnym. W lipcu Kevin Spacey nie przyznał się do winy. Po śledztwie zakończonym w maju tego roku aktorowi zarzucono pięć napaści seksualnych na trzech różnych mężczyzn. Miały się wydarzyć, kiedy celebryta pełnił funkcję dyrektora artystycznego teatru Old Vic.

Z dowodów, które zgromadzono, wynika też, że gwiazdor został oskarżony o skłonienie innej osoby do penetracji seksualnej bez jej zgody. Według zagranicznych mediów zarzuty dotyczą dwóch rzekomych incydentów w Londynie, do których miało dojść w 2005 roku, a kolejnego w 2008 roku. Z ustaleń służb wynika, że do dwóch zdarzeń doszło w Gloucestershire w 2013 roku. Służby aż przez rok zapoznawały się z dokumentacją i dowodami zebranymi przez Metropolitan Police.

W październiku 2022 roku Kevin Spacey został uniewinniony przez sąd w Nowym Jorku. Oskarżenie wniósł Anthony Rapp, który w 2017 roku na łamach „BuzzFeed News” zarzucił mu napaść seksualną i spowodowanie zaburzeń emocjonalnych. Chodziło o czyny z 1986 roku. 14-letni wówczas aktor miał wówczas być napastowany w swoim własnym mieszkaniu.

