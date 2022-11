Nowości na HBO Max w drugiej połowie listopada. Pełna lista premier

„Furi Kuri” – 16 listopada



Pojawienie się detektywa z kosmosu sprawia, że monotonne życie pewnego chłopca zmienia się nie do poznania.



„Życie seksualne studentek 2” – 17 listopada



Drugi sezpn serialu opowiadającego historię czterech współlokatorek z college’u, które studiują na prestiżowym Essex College w Nowej Anglii. Te zarówno urocze, jak i irytujące dziewczyny rozpoczynają właśnie nowe, wolne życie na studenckim kampusie.



„Joe Pera opowiada III” – 19 listopada



Trzeci sezon serialu komediowego, w którym nauczyciel z Górnego Półwyspu Michigan bada takie tematy, jak naleśniki, jagody, jajka, tosty, kiełbasa, bekon, angielskie babeczki, kawa, sok pomarańczowy, syrop klonowy, gofry, chleb kukurydziany i truskawki, i o wszystkim opowiada widzowi.



„Piłkarski puchar świata na sprzedaż” – 20 listopada



Korupcja, układy i chciwość stoją za przyznaniem organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej Katarowi, krajowi z mnóstwem pieniędzy, ale też z upalnymi letnimi temperaturami, bez światowej klasy stadionów oraz z niewielkim zainteresowaniem piłką nożną.



„11 strzałów: Ciemna strona piłki nożnej” – 20 listopada



Piłka nożna to jedno z największych widowisk na świecie. W każdym kraju mówi się o sławie graczy, pieniądzach, imprezach, luksusach… Czasami jednak za tym wszystkim kryje się coś mroczniejszego: morderstwa, gwałty, samobójstwa, bójki, porwania i wszelkiego rodzaju zbrodnie. Historie, które wydają się być fikcją, ale są prawdziwe i rozgrywają się we wszystkich zakątkach świata. Nadszedł czas, aby przyjrzeć się ciemniejszej stronie tego sportu, której fani zupełnie nie są świadomi – premiera:



„Tajemice Los Angeles” – 26 listopada



Tuż pod efektowną fasadą hollywoodzkich gwiazd filmowych kryje się przepełnione przestępczością i skorumpowane do głębi miasto. Dwa Oscary.



„Sindżar” – 20 listopada



Film śledzi losy trzech różnych kobiet, których życie i rodziny zostają zniszczone przez ISIS, a one same odnajdują swoje przeznaczenie w zemście.



„183 metry strachu” – 19 listopada



Blake Lively w roli uwięzionej na mieliźnie młodej surferki, która musi zmierzyć się z żądnym jej krwi rekinem.



„Czas zabijania” –



„YOLO: Kryształowa fantazja” – 30 listopada



Serial śledzi losy dwóch australijskich imprezowiczek, które szukają zabawnych chwil, nowych doświadczeń, pozytywnych wibracji i pełnych nadziei horoskopów w dziwacznym miasteczku Wollongong.



„We're Here 3” – 28 listopada



Trzeci sezon serialu, w którym znane i lubiane drag queens – Bob the Drag Queen, Eureka O'Hara oraz Shangela Laquifa Wadley – inspirują i uczą swoje “drag-córki”, jak wyjść poza swoją strefę komfortu.



„FBoy Island 2” – 24 listopada



Drugi sezon programu; Nikki Glaser organizuje konkurs randkowy, w którym trzy kobiety szukają miłości – i mają szansę na zdobycie 100 tys. dolarów. Najpierw jednak będą musiały dowiedzieć się, kto jest naprawdę „miłym facetem”, a kto samozwańczym „FBoy’em”.



„Kochankowie i niedźwiedź” – 20 listopada



W małym miasteczku niedaleko Bieguna Północnego dwójka kochanków walczy o miłość i wewnętrzny spokój.



„Miejsce zwane Godność” – 26 listopada



12-letni Pablo otrzymuje stypendium naukowe w tajemniczej szkole założonej przez niemieckich imigrantów w Chile. Z biegiem czasu staje świadkiem dziwnych rzeczy, które sprawiają, że zaczyna zachowywać się inaczej niż pozostali uczniowie.



„Herkules” – 27 listopada



Herkules, legendarny syn Zeusa i jeden z największych bohaterów starożytnej Grecji, musi zmierzyć się z groźnym złoczyńcą zagrażającym królestwu Tracji.



„Dziennik dla Jordana” – 27 listopada



Amerykański żołnierz prowadzi w Iraku pamiętnik dla syna, pokazując swoją miłość i oddanie rodzinie nawet w środku wojennej zawieruchy. Fabuła oparta na prawdziwej historii sierżanta Charlesa Monroe Kinga.



„Val” – 17 listopada



Od ponad 40 lat Val Kilmer, jeden z najbardziej nieprzewidywalnych i/lub niezrozumianych aktorów Hollywood, dokumentuje swoje życie oraz rzemiosło poprzez filmy i wideo. Zgromadził tysiące godzin nagrań - od filmów na 16 mm taśmie nakręconych z braćmi, po zapisy swoich kultowych ról w przebojowych filmach, takich jak Top Gun, The Doors, Tombstone czy Batman Forever. Ten surowy i oryginalny dokument zapewnia spojrzenie na to, co to znaczy być artystą i złożonym człowiekiem.



„Matki rewolucji” – 17 listopada



Historia jednego z najdłuższych protestów w historii, kiedy w latach 1981-2000 tysiące kobiet z całego świata wystąpiło przeciwko rozprzestrzenianiu broni jądrowej.



„Master of Light” – 17 listopada



Dokumentalny film biograficzny przedstawiający sylwetkę George’a Anthonego Mortona - malarza, który spędził dziesięć lat w więzieniu. Za kratami pielęgnował swoje wyjątkowe zdolności artystyczne, a po uwolnieniu robi wszystko, aby przeciwstawić się nierównym regułom społecznym.



„What Killed Maradona?” – 20 listopada



Produkcja analizuje okoliczności z życia Diego Maradony, które mogły przyczynić się do jego przedwczesnej śmierci.



„Shaq” – 24 listopada



Czteroodcinkowy serial dokumentalny w reżyserii, który opowiada o życiu i karierze legendarnego zawodnika NBA i wszechstronnie uzdolnionego Shaquille’a O’Neilla.



„Święty dylemat” – 24 listopada



Węgierski film dokumentalny HBO; rozdarty między ślubami celibatu a życiem rodzinnym Robi jest księdzem rzymskokatolickim, który zbudował żywą społeczność, ale także kochającą rodzinę z trójką dzieci. Mężczyzna musi wybrać, co jest dla niego najważniejsze.Czytaj też:

